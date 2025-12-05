Kicillof participó de la ronda de las Madres de Plaza de Mayo en homenaje a Hebe de Bonafini

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó este jueves de la ronda N° 2.486 de las Madres de Plaza de Mayo, en el marco de las actividades que se desarrollan en homenaje a Hebe de Bonafini por la conmemoración de su cumpleaños Nº 97. Fue junto a la titular de la asociación, Carmen Arias, y sus referentes Sara Mrad, Josefa de Fiore e Irene Molinari.

En ese marco, Kicillof destacó: “Vinimos a homenajear a Hebe de Bonafini, la que siempre puso el cuerpo, la que nos enseñó tanto, la que tenía siempre la palabra justa y nunca temió a los poderes establecidos: enfrentó con coraje a la dictadura y a todos los que después siguieron representando los mismos intereses”.

“Estamos aquí para homenajear a Hebe y con ella a las Madres de Plaza de Mayo que siempre dieron la lucha y hoy vuelven a ser víctimas del intento de ninguneo y persecución del Gobierno nacional”, sostuvo el Gobernador y añadió: “Decimos con fuerza que son 30 mil los compañeros y compañeras desaparecidas, y que no va a venir ningún mentiroso e ignorante a discutir lo que en la Argentina es una bandera para siempre: la memoria, la verdad y la justicia”.

“La mejor manera de contraponerse al dolor que nos dejó su pérdida es recordarla y hacer exactamente lo que Hebe quería que hiciéramos: luchar, luchar y luchar”, concluyó Kicillof.

Con el fin de recordar a la expresidenta de la asociación, la “Semana Hebe de Bonafini” -que se desarrolla hasta el 5 de diciembre- consta también de actividades culturales, muestras fotográficas, intervenciones urbanas y encuentros académicos en la Casa de las Madres.

Estuvieron presentes la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; los ministros de Gobierno, Carlos Bianco; de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; y de Trabajo, Walter Correa; la directora ejecutiva de OPISU, Romina Barrios; la subsecretaria de Políticas Culturales, Victoria Onetto; la legisladora porteña Victoria Montenegro; la ex rectora de la Universidad de las Madres, Cristina Caamaño; legisladores y legisladoras, representantes gremiales y dirigentes.