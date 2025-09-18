Kicillof participó de la marcha por el 49° aniversario de la Noche de los Lápices

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó este martes de la marcha en conmemoración del 49° aniversario de la Noche de los Lápices en la ciudad de La Plata.

En ese marco, descubrió una placa en la Plaza de la Identidad y la Memoria -frente al Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos-, en homenaje a las y los estudiantes secundarios detenidos-desaparecidos por la última dictadura cívico-militar.

Participaron de la movilización la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; los ministros de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; y de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz; la presidenta del Instituto Cultural, Florencia Saintout; el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel; el subsecretario de Derechos Humanos, Matías Moreno; la directora provincial de Juventudes, Ayelén López; el dirigente Jorge Taiana; referentes de organismos de derechos humanos, diputados nacionales y provinciales, intendentes y funcionarios locales.