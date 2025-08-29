Kicillof mantuvo un encuentro con adultos mayores en Mercedes

El gobernador de PBA, mantuvo este jueves un encuentro con adultos mayores del Centro de Jubilados “Instituto Unzué” en Mercedes.

Del mismo, participaron también los ministros de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, y de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, y el intendente Juani Ustarroz.

En ese marco, Kicillof afirmó: “Estamos en presencia de un Gobierno nacional cruel, que no solo ajusta, sino que además ataca y reprime a los jubilados y a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad”. “En la provincia de Buenos Aires vamos a contramano: incrementamos la inversión en las políticas públicas y las herramientas que nos permiten acompañarlos y lograr que tengan una vida mejor”.

“Este 7 de septiembre tenemos una forma clara de mostrarle a Milei que el pueblo bonaerense no es egoísta y que no está de acuerdo con que les peguen a los jubilados: es llenando las urnas de votos y de esperanza con la boleta de Fuerza Patria”, concluyó.

Durante la jornada, Kicillof recorrió también las obras que se llevan a cabo para integrar a la ciudad con el río a través de un paseo ribereño, una obra con más de 6.000 millones de pesos de inversión, en el marco del Comité de Cuenca del Río Luján (ComiLu).

También estuvieron presentes el senador nacional Eduardo «Wado» de Pedro; la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; el asesor Agustín Simone; y el candidato a concejal Santiago Altube.