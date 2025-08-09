Kicillof le respondió a Milei: «Vino a La Matanza solo a sacarse una foto»

Kicillof, encabezó la inauguración de la nueva Escuela Primaria N°218 en La Matanza, acompañado por la candidata y vicegobernadora Verónica Magario, el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, y el intendente local, Fernando Espinoza.

En ese marco, recorrió obras de repavimentación en el barrio Sarmiento, firmó convenios de infraestructura y entregó 430 escrituras a familias del distrito.

El evento se produjo pocas horas después de que el Presidente Villa Celina junto a candidatos de La Libertad Avanza y el PRO, tras el acuerdo electoral en el inicio de la campaña.

En su discurso, Kicillof arremetió contra la visita presidencial: “Uno ve que Javier Milei viene un rato a La Matanza solo para sacarse una foto, pero no se anima a caminar y recorrer los barrios porque allí se encontraría con las fábricas que cierran, los comercios que no venden y los trabajadores que no llegan a fin de mes”.

Y finalizó: “Si no se lo podemos decir en persona, se lo vamos a decir el próximo 7 de septiembre cuando elijamos la boleta de Fuerza Patria, que es el instrumento para que haya más escuelas, más asfalto y mejores salarios”.