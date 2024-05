Kicillof inauguró la obra de suministro de gas natural en Pirovano

BOLÍVAR

Además, recorrió los trabajos de repavimentación que se llevan adelante en el acceso a la localidad desde la Ruta Provincial N° 65.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este viernes el acto de inauguración de la obra de suministro de gas natural para la localidad de Pirovano, Bolívar. Fue junto al ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; el subsecretario de Energía, Gastón Ghioni; el presidente de Buenos Aires Gas SA (BAGSA), Pablo Pérez; el senador provincial Eduardo Bucca; y el intendente local, Marcos Pisano.

En ese marco, Kicillof destacó que “en el contexto que estamos atravesando, esta obra histórica para Pirovano cobra una importancia mucho mayor: no solo mejora las condiciones de vida en la localidad, sino que demuestra de la mejor manera posible, con hechos, para qué sirve la planificación y la gestión del Estado”. “Este gasoducto no lo hizo mercado y tampoco podíamos esperar que lo construyeran los vecinos. Para eso está el Estado, para generar un poco más de igualdad, de equidad y dignidad para todos y todas, más allá de que sea o no un negocio”, explicó.

A partir de una inversión de $4.956 millones, las obras comenzaron a ejecutarse a principios de 2022 y constan de 35,5 km de gasoducto, dos plantas reguladoras (Henderson y Pirovano) y 21 km de red domiciliaria. De esta forma, alcanza a más de 1.600 vecinos y vecinas que podrán acceder al gas natural por red, un suministro más económico y seguro que servirá además para promover el desarrollo comercial y agroindustrial de la región.

“El Gobierno nacional nos quiere hacer creer que solo existen dos modelos posibles y entonces debemos elegir si todo lo resuelve el mercado o todo lo resuelve el Estado”, sostuvo el Gobernador y añadió: “No vamos a debatir con esa posición terraplanista que no se aplica en ningún país del mundo. Acá la discusión es cómo el Estado puede trabajar inteligentemente para fomentar e impulsar la inversión privada que genera empleo”.

Además, Kicillof subrayó que “este gasoducto nos sirve también para reflexionar sobre qué modelo de país queremos: no alcanza con tener recursos naturales, necesitamos que sean utilizados para que haya energía accesible y desarrollo en todo el país”. “Queremos que haya gas argentino para nuestro pueblo y para eso pedimos que se rechace la Ley Bases, que representa las ideas del extractivismo y el subdesarrollo”, concluyó.

Por su parte, el intendente Pisano afirmó: “Nos enorgullece contar con esta infraestructura que no es producto de la casualidad, sino de la decisión política de un Gobierno provincial que gestiona y se encarga de realizar las obras que mejoran la calidad de vida de la gente”. “Gobernar implica tomar decisiones, estar presente donde existen necesidades y nunca echarse para atrás: esto es lo que hicimos y lo que vamos a continuar haciendo junto a nuestra comunidad”, indicó.

En tanto, Ghioni remarcó: “Con la llegada de este primer período invernal, ya se observan las consecuencias de un Estado nacional ausente, que no planifica y no invierte”. “Ante ello, nuestra respuesta es continuar garantizando a las y los bonaerenses el derecho a la dignidad y al desarrollo a través de las obras de energía como la que se inaugura hoy y las que están en marcha en otros municipios”, enfatizó.

Durante la jornada, Kicillof recorrió los avances de las obras de repavimentación del camino de acceso a Pirovano desde la Ruta Provincial N° 65, la única entrada pavimentada a la localidad. Los trabajos requerirán $2.589 millones y contemplan la reconformación de banquinas; la construcción de dársenas vehiculares y para el transporte público; refugios peatonales; obras hidráulicas; iluminación y señalización.

“Hoy es un día en el que queda demostrado una vez más que, si bien hay mucho por mejorar, el Estado tiene que estar presente: junto con el gas vienen el progreso y las nuevas oportunidades de desarrollo para toda la región”, señaló Bucca y manifestó: “Este Gobierno provincial ha demostrado que todos los municipios, sin importar su extensión o locación, son iguales y deben acceder a los mismos derechos: sin esa perspectiva humana de la política hubiera sido imposible llevar adelante esta obra”.

Estuvieron presentes la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; los intendentes de Olavarría, Maximiliano Wesner; de Hipólito Yrigoyen, Luis Ignacio Pugnaloni; de Azul, Nélson Sombra; de Daireaux, Esteban Acerbo; y de Roque Pérez, Maximiliano Sciaini; el subadministrador general del Instituto de la Vivienda, Hernán Ralinqueo; el diputado provincial César Valicenti; y su par Laura Aloisi; concejales y concejalas.