Kicillof inauguró el edificio educativo N°300

BERAZATEGUI

Fue en el nuevo Polo Educativo de la localidad de El Pato, que comprende un jardín de infantes, una escuela de nivel primario y una de nivel secundario.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este miércoles el acto de inauguración del edificio educativo N°300 construido desde el inicio de la gestión. Fue en el marco de la puesta en funcionamiento de tres nuevas instituciones que conforman el Polo Educativo de Berazategui, junto al ministro de Gobierno, Carlos Bianco; la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi; la directora ejecutiva de OPISU, Romina Barrios; el intendente local, Carlos Balor; y la directora del Jardín de Infantes N°953, Florencia Bernarducci.

Al respecto, Kicillof destacó: “Lo que antes era un terreno baldío, ahora es un polo educativo con tres escuelas, laboratorios y playones deportivos: este es un verdadero eje de transformación que permite incluir a más de 1.300 pibes y pibas de Berazategui”.“No podíamos quedarnos a esperar que lo resolviera la mano invisible del mercado: hace falta inversión pública para garantizar la educación, la salud y la dignidad de nuestro pueblo”, añadió.

“Mientras el Gobierno nacional promueve la destrucción del Estado y la privatización absoluta de derechos esenciales, nosotros estamos orgullosos de seguir avanzando con una mirada diferente, que incluye y contiene a nuestro pueblo”, remarcó Kicillof y explicó: “A pesar de que paralizaron las obras de 80 escuelas en la provincia, hemos logrado superar las dificultades e inaugurar hoy el edificio escolar número 300 de nuestra gestión”, explicó.

A partir de una inversión de $14.449 millones, la obra incluyó la construcción del Jardín de Infantes N°953, la Escuela Primaria Nº58 y la Escuela Secundaria N°58, lo que genera un total de 1.380 nuevas vacantes para estudiantes del distrito.

Por su parte, Terigi señaló: “Este Polo Educativo implica una transformación muy importante para el barrio, algo que realmente les va a cambiar la vida a las familias: aquí las chicas y los chicos van a entrar desde pequeños y no los vamos a soltar hasta que terminen toda la educación obligatoria”. “Con este tipo de inversiones, y con todos los proyectos que llevamos adelante en materia pedagógica, el Estado bonaerense actúa como garante del derecho a la educación en cada rincón de la provincia de Buenos Aires”, añadió.

Asimismo, los trabajos realizados a partir de un convenio entre OPISU y la Dirección General de Cultura y Educación contemplaron la construcción de un salón de usos múltiples de 200 metros cuadrados, un playón multiuso cubierto y una posta deportiva. Además, se generó un espacio público para el barrio Once, donde se construyó una cancha de fútbol 7, juegos infantiles y huerta comunitaria.

En tanto, Balor subrayó: “El polo educativo que inauguramos no es solo un conjunto de edificios, es una apuesta al futuro, a la igualdad y a las nuevas oportunidades para todos los chicos y chicas de El Pato”. “Es un espacio pensado junto a quien fuera nuestro intendente, Juan José Mussi, para acompañar a las familias desde la infancia hasta la adolescencia: este proyecto demuestra amor por la educación pública”, agregó.

“La educación es la herramienta más poderosa para construir un futuro con justicia social: este polo no hubiera sido posible sin la decisión política de un Gobierno provincial comprometido con la escuela pública y gratuita”, sostuvo Bernarducci y agregó: “Este nuevo espacio inclusivo va a brindar igualdad de oportunidades a todos los chicos y chicas del barrio”.

Por último, Kicillof afirmó: “Estamos convencidos de que este es el camino: con un Estado que invierta, que acompañe y que ofrezca mejores posibilidades de futuro para los pibes y pibas de la Provincia”.

Estuvieron presentes también el subsecretario de Infraestructura Escolar, Ariel Lambezat; el diputado provincial Mariano Cascallares; y las directoras de la EP N°58, Carolina Miño y de la ES N°58, Marcela Capusta.