Kicillof inauguró el edificio educativo N°270

Se trata de instalaciones de la Escuela Secundaria Nº 85. Además, junto a la intendenta Mariel Fernández recorrió el nuevo Centro de Formación Integral y entregó móviles policiales para fortalecer la seguridad.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este martes en el municipio de Moreno el acto de inauguración del edificio escolar número 270 construido desde el inicio de la gestión. Fue en la Escuela de Educación Secundaria N° 85 de Cuartel V, junto al director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni; el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; la intendenta local, Mariel Fernández; y la directora del establecimiento, Dolores Martínez.

«Con esta escuela estamos saldando una deuda con los vecinos y vecinas de Moreno, quienes lucharon mucho por ella porque sabían que era necesaria para construir un futuro mejor para 800 pibes y pibas del barrio”, explicó Kicillof y agregó: “Queda muy claro el contraste entre dos modelos para nuestra provincia: mientras el Gobierno nacional paralizó 80 obras de infraestructura educativa, nosotros estamos inaugurando el edificio escolar número 270”.

“Pese a todas las dificultades, vamos a continuar haciendo un gran esfuerzo junto a los intendentes y las intendentas porque nuestra prioridad es seguir ampliando el acceso a la educación pública, gratuita y de calidad”, subrayó el Gobernador.

A partir de una inversión de $862 millones, el edificio está ubicado en el barrio Los Hornos y cuenta con seis aulas, SUM, sanitarios, cocina, salas de dirección, secretaría y preceptoría. Por su parte, Sileoni subrayó: “Esta nueva escuela no es solo un edificio, es una frontera contra la motosierra, contra la indiferencia y contra la exclusión que vivimos en la Argentina actual”. “Con este acto en Moreno estamos demostrando nuevamente que uno de los roles más importantes que tiene el Estado es resguardar a los más humildes”, agregó.

En tanto, la intendenta Fernández remarcó: “Este nuevo edificio otorga comodidad, pero sobre todo brinda dignidad a cada uno de los estudiantes”. “Es por eso que con esta gestión provincial ya llevamos inauguradas 10 escuelas en el distrito, porque sabemos que acceder a la educación pública y de calidad es fundamental para igualar las oportunidades de todos y todas”, explicó.

“Nuestro barrio es un espacio de lucha constante donde hemos conseguido que los niños y jóvenes cuenten con ámbitos dignos para transitar su educación: vamos a seguir defendiendo la escuela pública y nuestros sueños”, remarcó la directora Martínez.

Además, las autoridades recorrieron las nuevas instalaciones del Centro de Formación Integral (CFI) N°2, en el barrio Namuncurá; en tanto, suscribieron un convenio para la ampliación del inmueble, mediante la cual se construirán dos nuevas aulas, cocina y comedor.

Más tarde, Kicillof y el ministro de Seguridad, Javier Alonso, realizaron la entrega de dos patrulleros y 10 motos para fortalecer las tareas de prevención en el distrito, donde además se sumaron 90 cadetes egresados de la Policía provincial. “Los patrulleros, las motos y la puesta en funciones de los nuevos efectivos con su gran servicio de vocación, vienen a reforzar el trabajo de la Policía para brindarles a los vecinos de Moreno una mayor tranquilidad”, manifestó Alonso.

Por último, Kicillof remarcó: “En las próximas elecciones se pone en juego si los y las bonaerenses van a tener más o menos educación, más o menos salud y, en definitiva, más o menos igualdad”. “Desde Fuerza Patria convocamos a todos y todas a ponerle un freno a Milei para defender las escuelas, las rutas y los derechos que nuestro pueblo conquistó con tanto esfuerzo”, concluyó.

Estuvieron presentes el ministro de Trabajo, Walter Correa; los subsecretarios de Educación, Pablo Urquiza; el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez; las diputadas provinciales Ana Luz Balor y Noelia Saavedra; el presidente del Concejo Deliberante, Emmanuel Fernández; la funcionaria local Marcela Diaz; y el administrador general del IDUAR, Leonardo Grosso.