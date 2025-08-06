Kicillof: “Estamos transformando la presencia del Estado en el interior de la provincia”

Fue en el marco de una recorrida por la Casa de la Provincia, que centraliza las dependencias y prestaciones en un único edificio.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, recorrió este miércoles la Casa de la Provincia del municipio de Zárate, junto a la jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez; los ministros de Seguridad, Javier Alonso, y de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; el intendente de Exaltación de la Cruz, Diego Nanni; y el concejal Leandro Matilla.

En ese marco, Kicillof afirmó: “Desde que iniciamos nuestro mandato llevamos adelante la política de construir espacios para facilitar el acceso y la gestión de trámites de los vecinos y vecinas de todos los municipios”. “Apuntamos a que en todos los distritos se centralicen las prestaciones en un solo edificio y se mejoren también las condiciones de trabajo: estamos transformando la presencia del Estado en el interior de la provincia”, añadió.

“En Zárate se están sufriendo despidos y hay muchos trabajadores que están atravesando momentos difíciles como consecuencia de las políticas económicas de un Gobierno nacional que ajusta y paraliza todas las obras”, sostuvo el Gobernador y añadió: “Mientras el Presidente dice que solo tiene que ocuparse de la macroeconomía, aquí vemos lo mismo que está pasando en todo el país: cada vez son más las familias que no pueden llegar a fin de mes”.

La sede permite brindar una atención más eficiente al centralizar los trámites y prestaciones de ARBA, IOMA, el Registro Provincial de las Personas y el Instituto de Previsión Social (IPS). Además, cuenta con delegaciones de los ministerios de Trabajo y de Mujeres y Diversidad; una ludoteca del Instituto Cultural y elementos para la separación de residuos.

Por su parte, Álvarez Rodríguez subrayó: “Los objetivos de esta política son hacerle la vida más fácil a cada vecino y vecina, y que los trabajadores puedan desempeñar sus tareas en las condiciones adecuadas”. “Este es un ejemplo de un Estado eficaz y eficiente, que está cerca de la gente para brindar respuestas”, agregó.

Desde su apertura, los y las vecinas de Zárate pudieron resolver más de 40 mil trámites en las nuevas instalaciones. Se trata de la Casa de la Provincia N° 13 inaugurada en distintos municipios desde el inicio de la gestión.

Por último, Kicillof remarcó: “Se viene una elección y construimos un instrumento para que sea el pueblo el que le diga basta y le ponga un freno a Milei: con la boleta de Fuerza Patria las y los bonaerenses vamos a defender el salario, el trabajo y la producción”.

Estuvieron presentes también el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard; la presidenta del IPS, Marina Moretti; los subsecretarios de Articulación Institucional para la Seguridad, Eduardo Aparicio y de Desarrollo Agrario y Calidad Agroalimentaria, Cristian Amarilla; las diputadas nacionales Agustina Propato y Micaela Morán, el diputado bonaerense Carlos Puglelli; el intendente de Baradero, Esteban Sanzio, la Directora de Programas Especiales para la Igualdad de Género del Ministerio de Mujeres y Diversidad, Evelyn Flores; y la dirigenta Gabriela Trupia.