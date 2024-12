Kicillof entregó viviendas e inauguró un nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud

MAIPÚ

Además, el Gobernador otorgó computadoras del programa Conectar Igualdad Bonaerense a estudiantes del distrito.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este miércoles el acto de entrega de 47 viviendas para familias del municipio de Maipú, donde además inauguró un nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS). Fue junto a la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis; el ministro de Salud, Nicolás Kreplak; la intendenta interina, Lorena Otermín; el intendente en uso de licencia, Matías Rappallini; y el dirigente Tomás Bozzano.

En ese marco, Kicillof afirmó: “Hay una gran cantidad de familias que, debido a los costos de los terrenos y la construcción, no pueden acceder a la casa propia por más esfuerzo que hagan: no es por cuestión de mérito, sino porque el mercado funciona solo para quienes tienen mejores posibilidades económicas”. “Esto que ocurre en la provincia de Buenos Aires, pasa en todo el país: aunque muchos no quieran entenderlo, en materia de salud, educación y vivienda, si no está el Estado presente son millones los se quedan afuera”, agregó.

Las viviendas entregadas se encuentran en el barrio Villa Vanelli y forman parte de un proyecto total de 77 soluciones habitacionales para la zona. Poseen 57 metros cuadrados y fueron construidas mediante una inversión de $1.293 millones del programa Bonaerense II – Solidaridad con los municipios.

Por su parte, Batakis remarcó: “Esta entrega de viviendas puede concretarse porque desde el Gobierno bonaerense existe la idea firme de trabajar de manera colectiva para brindar soluciones a la sociedad: con creatividad y compromiso vamos a seguir construyendo casas en toda la provincia”.

El nuevo CAPS en el barrio La Unión facilitará la atención de servicios especializados para los vecinos y vecinas, y permitirá descomprimir la demanda en el Hospital Municipal “Dr. Raúl Francisco Montalverne”. Cuenta con cuatro consultorios de atención clínica general; uno odontológico; uno ginecológico; vacunatorios y dispensario de medicamentos; enfermería y SUM.

“Estamos viviendo un contexto en el que la demanda en los hospitales públicos, tanto provinciales como municipales, se incrementó casi un 30% por el aumento descontrolado de los precios de las prepagas y los medicamentos”, sostuvo el Gobernador y añadió: “En la Provincia trabajamos en conjunto, sin importar las fuerzas políticas de cada distrito, para seguir inaugurando ampliando y garantizando el acceso de todos y todas las bonaerenses”.

En ese marco, Kreplak resaltó: «Este CAPS número 171 que estamos inaugurando es el reflejo de la visión que tenemos desde la gestión provincial: frente al individualismo, creemos que nadie puede salvarse solo y que el derecho a la salud es indispensable para que la comunidad en su conjunto pueda vivir mejor».

“Gracias a un trabajo incansable y comprometido que llevamos adelante junto a la Provincia, las nuevas viviendas y el centro de salud convierten a este día en un momento inolvidable para los vecinos y vecinas de Maipú”, sostuvo Otermín.

Asimismo, en el marco del programa Conectar Igualdad Bonaerense, las autoridades entregaron 17 netbooks a estudiantes de tres escuelas secundarias del distrito.

Por último, Kicillof subrayó: “Mientras el Gobierno nacional nos desfinancia y elimina partidas con fines específicos para viviendas, salud y seguridad, nosotros seguiremos dando soluciones con herramientas propias y reclamando lo que le corresponde a nuestro pueblo”. “Los y las bonaerenses pueden contar con nosotros: continuaremos ampliando derechos y generando políticas que actúen como escudo protector frente al ajuste”, concluyó.

Participaron también el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; el administrador general del Instituto de la Vivienda, Diego Menéndez; el director de Aguas Bonaerenses (ABSA), Jorge Paredi; la diputada bonaerense Marcela Basualdo; el legislador provincial Gustavo Pulti; los intendentes de Villa Gesell, Gustavo Barrera; de Dolores, Juan Pablo García; y de Mar Chiquita, Walter Wischnivetzky; el director del CAPS, Santiago Durando; los concejales Carlos Facundo Coudannes, Sebastián González, Cristian Alarcón, Camila Fernández y Andrea Barrios.