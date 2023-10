Kicillof en el CFI

• Ha sido una extensa y excelente reunión, en la que Sergio Massa pudo comunicarnos a todos los gobernadores algunas cuestiones en las que está pensando de cara a los próximos años.

• Uno de los temas que se abordaron fue la coparticipación. Al contrario de lo que propone Milei que es eliminarla, Sergio Massa señaló que apunta a fortalecer los ingresos provinciales para que haya un país con mejor distribución, más equidad, en el que todos los que nacen en el interior puedan desarrollar su vida allí donde nacieron. Esto implica también trabajar para que haya más universidades públicas y gratuitas, que fue una preocupación que expresamos todos los gobernadores.

• En segundo lugar planteó un plan de obras muy ambicioso. Frente a la idea de obra pública cero, nosotros creemos que en la Argentina se necesita más inversión pública. Un ejemplo de esto es el de los ferrocarriles, porque en la provincia de Buenos Aires cuando se aplicaron las políticas de la derecha nos dejaron pueblos fantasmas.

• También habló de un plan de seguridad en el marco de un programa denominado Ciudades Seguras, muchas de ellas ubicadas en la provincia de Buenos Aires, y de muchos otros proyectos concretos y propuestas para encarar durante el próximo periodo de gobierno.

• He hablado con muchos intendentes y dirigentes radicales del interior de la provincia y, más allá de la inscripción partidaria, no están de acuerdo con acompañar las posturas de Milei. Pero lo importante no es lo que suceda con los dirigentes y los partidos, sino con los representados, la sociedad y nuestro pueblo.

• Todos los gobernadores hemos expresado nuestro apoyo y acompañamiento al candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, porque es el más preparado, pero también el más sensato y el único que tiene los pies sobre la tierra.