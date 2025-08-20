Kicillof, Cuattromo y Ustarroz firmaron convenio para la compra de bienes de capital

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó una reunión con intendentes, entre ellos Juan Ustarroz, que suscribieron contratos de leasing para la compra de bienes de capital en sus municipios. Fue en el Salón de Acuerdos de la Casa de Gobierno, junto al presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, y la presidenta de Provincia Leasing, Valeria Dallera.

En ese marco, Kicillof afirmó: “A pesar de las enormes dificultades que nos plantea el contexto, seguimos impulsando las políticas y las herramientas que caracterizan a nuestra banca pública: asistimos a los municipios, a las pymes y a los productores para que puedan crecer”. “La función del Banco Provincia no es correr detrás de los vaivenes de la timba financiera, sino trabajar para resolver las necesidades de la gente. Se trata de que su rentabilidad vuelva a sus únicos dueños, que son las y los bonaerenses”, agregó.

En el marco de la “Línea Municipios 2025”, los distritos podrán adquirir maquinarias, equipamiento de construcción, bienes de salud y vehículos, entre otros, con financiamiento hasta 48 cuotas. Ya son 101 los municipios asistidos desde el inicio de la gestión.

Al respecto, el jefe comunal mercedino utilizó sus redes sociales para donde señaló que la firma de conveio con Provincia Leasing va a “generar mecanismos de adquisición de más maquinarias para nuestra ciudad y así seguir brindando más y mejores servicios”.

Y agradeció al gobernador Kicillof “por continuar apoyando e impulsando políticas de financiamiento y crecimiento para las ciudades del interior”.

Por su parte, Cuattromo subrayó: “Firmamos convenios de leasing con distintos municipios bonaerenses para que puedan adquirir bienes de capital de forma eficiente y, de esta manera, brindar un mejor servicio a los vecinos”. “Es un esfuerzo muy grande el que hace el banco para sostener estas herramientas en una coyuntura muy difícil, ya que las decisiones del Gobierno nacional están impactando negativamente en toda la actividad”, agregó.