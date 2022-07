Juani Ustarroz firmó con Axel Kicillof la adhesión al CREA 

EN CASA DE GOBIERNO

Acompañado de la vicegobernadora, Verónica Magario, el ministro de Hábitat y

Desarrollo, Agustín Simone e intendentes, Axel Kicillof presentó oficialmente el Programa

Buenos Aires Crea, que contempla una línea de créditos destinada a familias que deseen

acceder a su vivienda propia o refaccionar y ampliar una existente.

«Pretendemos dirigirnos a ese sector que tiene esos ingresos pero no puede acceder a un

crédito bancario. Queremos estar ahí donde falla el mercado, donde el crédito bancario

no está funcionando», expresó Kicillof.

En esta línea, aseguró que el valor de las cuotas «nunca crecerá más que el de los salarios»

y afirmó que «cuando hay una necesidad no usamos una calculadora, ponemos el corazón

y decimos que hay un derecho».

Por su parte, el ministro Agustín Simone señaló que desde su cartera apuntará a que

todos los bonaerenses accedan «a una casa con mejores condiciones, con mejores

espacios para que puedan vivir dignamente».

También agradeció a los intendentes por brindar sus equipos de trabajo y colaborar con la

implementación del programa. «Espero que tenga un muy buen impacto. Estamos muy

contentos, ha tenido muy buena recepción, tenemos muchísimas consultas. Ni hablar de

la generación de mano de obra que va a lograr», destacó.

Ademas del intendente de Mercedes, Juan Ustarroz, los jefes comunales que firmaron su

adhesión a Buenos Aires CREA fueron Juan José Mussi (Berazategui), Fabián Cagliardi

(Berisso), Marisa Fassi (Cañuelas), Lucas Ghi (Morón), Juan José Fabiani (Almirante

Brown), Alejo Chornobroff (Avellaneda), Mayra Mendoza (Quilmes), Federico Achaval

(Pilar), Facundo Diz (Navarro), Mario Secco (Ensenada), Alberto Ramil (Escobar), Andrés

Watson (Florencio Varela), Javier Osuna (General Las Heras), Karina Menéndez (Merlo),

Blanca Cantero (Presidente Perón) y Nicolás Mantegazza (San Vicente).