El nutricionista de la Selección Argentina de Fútbol anunció su candidatura para el Colegio de Nutricionistas bonarense

El nutricionista de la Selección Argentina de Fútbol, Luciano Spena, oficializó su candidatura para presidir el Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires, por la Lista “Construyendo Futuro” Celeste y Blanca, en las próximas elecciones que se llevarán a cabo el próximo 9 de agosto en todo el territorio bonaerense.

“Me sumo a un gran equipo que viene hace años trabajando para fortalecer nuestro colegio y tratando de hacer crecer nuestra profesión, y estoy convencido de que aún podemos lograr un crecimiento mayor”, afirmó Spena. Y agregó: “Doy este paso porque creo que es un momento para seguir construyendo sobre todo lo logrado, con transparencia, compromiso y más oportunidades para todos los colegas”.

Con una trayectoria profesional que combina la gestión académica, la docencia y el deporte de alto rendimiento, Luciano Spena es ampliamente reconocido por su rol como integrante del cuerpo médico de la Selección Argentina de Fútbol y por su desempeño como director de la Licenciatura en Nutrición en la Universidad de Morón (UM), institución desde la cual ha impulsado la formación de nuevas generaciones de profesionales.

La propuesta de la Lista “Construyendo Futuro” Celeste y Blanca se centra en cuatro ejes de trabajo: revalorización de la profesión, capacitación continua e innovación, lucha contra el intrusismo, y descentralización e integración provincial.

En ese sentido, Spena aseguró: “Debemos seguir construyendo juntos un colegio cada vez más cercano, presente e innovador, porque si hay algo que aprendí en todos estos años es que los resultados siempre se consiguen cuando logramos trabajar en equipo”.

Más información: www.instagram.com/construyendofuturo.cnpba