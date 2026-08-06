Se viene la 9° Fiesta de la Galleta de Campo en Tomás Jofré

Tomás Jofré se prepara para la realización de la 9ª Fiesta de la Galleta de Campo este domingo 9.

La festividad popular, impulsada por la Municipalidad de Mercedes junto a comercios, instituciones y panaderías locales, coincidirá con las celebraciones por el “Día del Panadero”, donde se le dará un especial homenaje a la elaboración artesanal y al trabajo histórico en hornos a leña.

Las actividades comenzarán a partir de las 10:00 horas con entrada libre y gratuita en dos nodos principales: la Plaza Domingo Silvano y el predio de la Estación Tomás Jofré.

El lanzamiento oficial del evento tuvo lugar en la histórica panadería “La Dulce Anita”, con la presencia de autoridades municipales y referentes del sector. El director de Turismo local, Francisco Dinova, remarcó el valor del trabajo conjunto para potenciar la economía local: “Tomás Jofré es un pueblo gastronómico por excelencia, el motor turístico de la ciudad, y esta fiesta intenta seguir impulsando el turismo de cercanía que hacemos en comunidad entre la gestión pública y el sector privado”.

Por su parte, el intendente municipal Juan Ignacio Ustarroz enfatizó la consolidación del calendario de festejos y su impacto productivo: “Para la gestión es un honor y un orgullo haber creado esta fiesta, porque es justamente poner en valor y reconocer el trabajo de nuestros panaderos, entendiendo que cada fiesta es una oportunidad de encuentro, de generar trabajo y de promover el turismo en la ciudad”.

El jefe comunal agregó que el evento permite que muchos visitantes descubran los sabores tradicionales mercedinos: “En más de una oportunidad hemos advertido cómo el turista que desconoce la galleta la valora enormemente, reafirmando que Mercedes ya tiene la característica de hacer muchas y muy lindas fiestas como patrimonio de todo el pueblo”.

El concurso a la Mejor Galleta de Campo constituirá el eje central de la jornada, donde el jurado evaluará la calidad, textura y sabor de cada producción, coronando a la elaboración ganadora a las 17:00 horas.

De manera paralela, en la Estación Tomás Jofré —de 10:00 a 16:00 horas— funcionará la feria de artesanos y productores con las presentaciones del Ballet Municipal de Folclore Estrella del Sur, un espectáculo infantil a cargo de Eventolina y un taller abierto de folclore con el Ballet Aramí. En tanto, en la Plaza Domingo Silvano los espectáculos artísticos se iniciarán a las 13:00 horas con las actuaciones de Pablo Aschero, Estímulo Dance, Stefi Rodríguez, los ballets Estrella del Sur y Aramí, y un cierre musical a cargo de Cumbia Pika.