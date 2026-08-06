Confirmado: El Papa León XIV visitará Argentina en noviembre

El papa León XIV visitará Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre próximo.

El Vaticano confirmó ayer en un comunicado la noticia: «El director de la Sala de Prensa de Santa Sede, Matteo Bruni, informó este 5 de agosto que “el Santo Padre León XIV realizará un Viaje Apostólico a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre 2026, aceptando la invitación de los Jefes de Estado y de las Autoridades eclesiásticas de esos respectivos países», señala el escrito.

Asimismo, añadió: «Su Santidad visitará Montevideo, Paysandú y Florida del 6 al 8 de noviembre; Buenos Aires (CABA), Córdoba y Luján (PBA) del 8 al 11 de noviembre; y Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa del 11 al 17 de noviembre”.

Se indicó que «el programa del viaje se dará a conocer a su debido tiempo», y la gira iniciará el 6 de noviembre en Uruguay, donde el Papa permanecerá hasta el día 8 cuando llegará a la Argentina donde pasará por las ciudades mencionadas y estará en territorio nacional hasta el 11.

Luego, el Sumo Pontífice se trasladará a Perú para el tramo final de su gira y estará en el país vecino desde el 11 hasta el 17 en la que será la etapa más extensa del viaje, con siete días de estadía frente a los tres previstos en Uruguay y los cuatro en Argentina.

Además, se conoció que el Papa Leon XIV va a reunirse con el Presidente Javier Milei durante la visita, según confirmó el canciller Pablo Quirno en conferencia. Además, Quirno aprovechó para remarcar que se trata de “un logro de la gestión del presidente Milei junto con la Iglesia argentina”. Por último, añadió que la agenda en detalle la dará a conocer el Vaticano oportunamente.