Kicillof en la Plaza del Congreso: “Es un gobierno que quiere vender nuestro territorio”

Declaraciones del gobernador Axel Kicillof:
- Se logró algo central: que el Gobierno nacional desestime la locura y la insensatez del capítulo de la ley sobre la venta de las tierras rurales a capitales extranjeros. Pero también es importante comprender que no van a dejar de insistir: estamos ante un Gobierno que quiere vender nuestro territorio y partir nuestra patria en pedacitos.
- Los otros capítulos de esta ley también son nefastos. Por eso es importante que, en este momento en el que el Gobierno pensaba que se iba a llevar puesto todo por enésima vez, haya una reacción transversal junto a muchos sectores que ya se han dado cuenta de cuál es el proyecto de fondo.
- A Milei se le cayó la careta de outsider: como un representante de los poderes más concentrados, está rodeado de lo peor de la casta y defiende intereses extranjeros que nada tienen que ver con nuestro país.
- El presidente ha subordinado nuestra política exterior a la de Estados Unidos e Israel. Es por eso que ahora se está peleando con Brasil, nuestro principal socio comercial. Si realmente pensara en lo mejor para nuestro país, se daría cuenta de que no podemos pelearnos con nuestros vecinos y nuestra región. Pero hace cosas absurdas por seguir las órdenes de Trump, que encabeza un proyecto para que la ultraderecha se quede con nuestro continente.