Kicillof entregó viviendas a familias de General La Madrid

HÁBITAT

Además, el Gobernador recorrió las nuevas instalaciones de la Escuela Primaria N°8 y la obra de ampliación de la Secundaria Técnica N°1.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este miércoles el acto de entrega de 28 viviendas para familias del municipio de General La Madrid, junto a la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis, y el intendente local, Martín Randazzo. Además, recorrió las obras de ampliación de una escuela primaria y una secundaria en el distrito.

En ese marco, Kicillof afirmó: «Vinimos a General La Madrid a dar respuestas concretas a problemas de los vecinos y vecinas: entregamos viviendas, recorrimos obras de ampliación de escuelas y firmamos convenios para potenciar el acceso a la educación superior en el distrito”. “Hoy esto vale el doble porque lo hacemos en un contexto donde el Gobierno nacional decidió parar toda la obra pública: dejó abandonadas más de 16.000 viviendas y 80 obras en escuelas de nuestra provincia”, agregó.

«La situación está muy complicada producto de un proyecto nacional que no piensa en nuestro pueblo: sufren los trabajadores, las pymes, el turismo y los pequeños productores”, sostuvo el Gobernador, y añadió: “Como consecuencia de las políticas económicas, millones de familias argentinas se han tenido que endeudar: no lo hicieron para especular, como cree el presidente, sino para acceder a cuestiones básicas y sobrevivir el día a día”.

Con una inversión de $2.176 millones, las 28 viviendas ubicadas en el acceso a la localidad poseen una superficie de 60 metros cuadrados y cuentan con red eléctrica y de agua, desagües cloacales y gas envasado. Durante la jornada, se entregaron 277 títulos de propiedad gratuitos a través del programa “Mi Escritura, Mi Casa”.

Además, el Gobernador recorrió las nuevas instalaciones de la Escuela Primaria N°8 y las obras en ejecución en la Secundaria Técnica N°1, que contemplan seis nuevas aulas, salas administrativas y patio. En tanto, se suscribió un convenio con el municipio para la ampliación del Centro Universitario del Programa Puentes.

“La jornada de hoy demuestra que cuando la Provincia y el municipio trabajan con un mismo objetivo las respuestas llegan a la comunidad: las viviendas, las escrituras y las obras en educación son una muestra de ese compromiso”, subrayó Randazzo, y añadió: “El Gobernador genera y potencia políticas de encuentro en el interior de la provincia porque tiene una visión federal: aunque pertenezcamos a distintos colores políticos, siempre nos ha brindado soluciones, pensando primero en los y las bonaerenses”.

Por último, Kicillof sostuvo: “Frente a un Gobierno nacional que nos quita los recursos para hacerle favores a los banqueros y busca regalar nuestras riquezas, en la Provincia trabajamos con todos los intendentes, sean del partido que sean, pensando en el bienestar de la gente”. “Vamos a seguir reclamando los fondos que les robaron a las y los bonaerenses y haciendo todos los esfuerzos necesarios para garantizar el derecho a la educación pública, a la casa propia y al arraigo”, concluyó.

Estuvieron presentes la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; el subsecretario de Justicia, Inti Pérez Aznar; el director provincial de Vinculación con el Sistema Científico y Universitario, Juan Brardinelli; el director vocal del Organismo de Control de Energía Eléctrica provincial (OCEBA), Osvaldo Barcelona; la diputada nacional Adriana Serquis; la senadora provincial Ayelén Durán; la rectora de la Universidad Provincial del Sudoeste, Andrea Savoretti; los intendentes de Salliqueló, Ariel Succurro; y de Laprida, Alfredo Fisher; y el dirigente Germán Buzeki.