Intendentes de la región piden al gobierno nacional que se reactiven obras

Se llevó adelante una nueva reunión del Comité de Cuenca Hídrica del Río Salado (Subregiones B1 y B2) en Navarro.

Los intendentes de la región manifestaron de manera unánime la situación crítica de la Cuenca y firmaron un petitorio para solicitar al gobierno nacional la reactivación de obras paralizadas.

El encuentro contó con la participación de 13 intendentes de la PBA, además de la presencia del presidente de la Autoridad del Agua, Dami Costa Magna; el Director Provincial de Hidráulica, Flavio Seiano; el Director Vocal de la Autoridad del Agua, Maximo Lanzetta; y el Director Provincial de Logística, Infraestructura en Conectividad y Trabajo Rural del Ministerio de Desarrollo Agrario, Jonatan Sánchez Sosa.

Según se supo, Ustarroz será autoridad del Comité. El intendente de Mercedes, fue electo como autoridad dentro del Comité, será el Secretario Administrativo de la Subregión B1.

Se supo que la principal demanda está en la necesidad de retomar la obra del Tramo IV etapa II de la Autovía 5, la cual se encuentra paralizada desde diciembre del año 2023.

Los intendentes firmaron un acta manifestando la necesidad de que se apruebe la Ley que autoriza el endeudamiento de la Provincia de Buenos Aires, ya que de este dependen el avance de obras, proyectos y el desarrollo general de toda la región abarcada por los comités de cuenca.

Tras la mencionada renovación de autoridades, el Comité quedó conformado de la siguiente manera:

Subregión B1: su Presidente: Intendente de Navarro, Facundo Diz, Secretario de Actas: Intendente de Alberti, German Lago, Secretario Administrativo: Intendente de Mercedes, Juan Ignacio Ustarroz, y Tesorero: Intendente de Monte, José Matildo Castro.

Subregión B2: su Presidente: Intendente de Chascomús, Javier Gaston, Secretario de Actas: Intendente de Lezama, Arnaldo Harispe, Secretario Administrativo: Intendente de Pila, Sebastian Walker Esponda y Tesorero: Intendente de General Belgrano, Osvaldo Mario Dinapoli.

Por último, desde los municipios se firmó un convenio con la Autoridad del Agua para articular de manera conjunta en la detección de obras hidráulicas no autorizadas.