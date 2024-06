Intendente acompañó a Estrellas Amarillas en el Día de Nacional de la Seguridad Vial

En el marco del Día Nacional de la Seguridad Vial se realizó una marcha con velas desde plaza San Martín hasta plaza Rivadavia. Además, se conmemoró el octavo aniversario de la creación del Grupo Estrellas Amarillas. Estuvo presente el Intendente Ustarroz, los secretarios de gobierno, seguridad y la presidenta del Concejo, Mariana San Martín.

Desde Estrella amarillas, Ana Torres, agradeció “a todos los que fueron parte de esta caminata con velas en honor a todas víctimas en siniestros viales” y señaló “seamos prudentes a la hora de conducir, no más violencia vial, no miremos para otro lado, porque a cualquiera les puede pasar y no queremos que estén de este lado”.

Y reconoció el trabajo “del Municipio que desde el primer momento que se presentó el proyecto de la creación de Estrellas Amarillas, lo aprobó. En la colocación de esa primera estrella estuvieron acompañando desde todos los bloques políticos, el señor intendente Ustarroz y nuestros vecinos que nos acompañaron, y desde ese día, hace 8 años, no nos dejan solos”.

Por otro lado, Torres remarcó “nosotros no tenemos fines políticos, pero hoy queremos repudiar porque los familiares de estrellas estamos dolidos por aquél diputado que llamó pagano el ícono de Estrellas Amarillas sin saber de qué trata, porque una persona que habla así no sabe de e está hablando, donde no sabe que el color simboliza luz y sus cinco puntas tienen un significado para honrar la memoria de nuestros seres queridos para concientizar y educar a través de las acciones a toda la sociedad”.

Estrellas Amarillas tiene, en la mencionada plaza, un monumento y estrella que recuerda a las víctimas y busca continuar la lucha por una sociedad respetuosa de las normas y cuidado de la vida.