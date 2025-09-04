Instituciones y Municipio unidos para una cena solidaria por CAIDIM

El próximo 4 de octubre se realizará una cena solidaria en la Granja Arco Iris con el objetivo de recaudar fondos para CAIDIM.

La iniciativa cuenta con el acompañamiento del Municipio y distintas instituciones, que trabajarán en conjunto para respaldar a dos organizaciones que atraviesan serias dificultades económicas.

Al respecto, el intendente Juan Ustarroz valoró como “un honor recibir a personas que hacen tanto por nuestra ciudad. Esta cena es una instancia de trabajo colaborativo que nos une y nos permite ayudar a instituciones que cumplen un rol fundamental”, expresó.

Desde CAIDIM, Soledad Despalanques explicó que la idea surgió tras una serie de reuniones en las que se analizaron las dificultades económicas de la institución, que debe afrontar salarios en blanco de empleados y aportes para 23 operarios del taller protegido. “Pensamos en una pollada, pero con el impulso del intendente y el apoyo de otras organizaciones decidimos hacer una cena más amplia. La Granja Arco Iris ofreció sus instalaciones sin dudarlo y eso fue un gesto enorme”, relató.

Por su parte, Miriam Illaraz, referente de la Granja Arco Iris, señaló que la institución también enfrenta un déficit que complica su funcionamiento. Contó que tienen un equipo de diez profesionales que requiere un sostén económico mensual difícil de sostener. “No pudimos abrir la jornada extendida, que es una necesidad para muchas familias, pero seguimos trabajando para lograrlo. La cena es también una esperanza para nosotros”, afirmó.

Tatiana López, directora de Discapacidad de la Comuna, celebró el trabajo conjunto entre instituciones que acompañan a personas con discapacidad y a sus familias, mientras que Celina Fal subrayó la importancia de visibilizar la labor de CAIDIM. “Hay más de veinte jóvenes que trabajan con aportes, con un empleo digno y un futuro de jubilación. Muchas veces no se conoce esa realidad y este tipo de acciones nos acerca”, indicó.

La cena solidaria contará con la colaboración de la Municipalidad, de familias y de distintas entidades que se sumaron a la organización. Habrá espacio para un centenar de comensales en un evento que promete ser un punto de partida para nuevas actividades conjuntas en beneficio de la comunidad.