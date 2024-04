Inauguran tótem en homenaje al Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas

Con una amplia participación de la ciudadanía se inauguró el tótem en homenaje a nuestros veteranos y caídos en Malvinas.

Participaron nuestros héroes locales, el intendente Ustarroz, trabajadores municipales que efectuaron la obra, vecinos y vecinos que acompañan la causa Malvinas y la ratificación de la soberanía nacional sobre el territorio actualmente usurpado por Inglaterra. La obra fue votada por unanimidad en el Concejo Deliberante. Se encuentra en la rotonda de Avenida 2 y Avenida de los Inmigrantes.

Walter Castro, integrante del Centro de Veteranos de guerra de Malvinas, contó sobre el tótem que “en este caso, la petición particular surgió con ayuda, lógicamente, de la Municipalidad, de Luis (Ponce), sobre todo, que fue quien nos impulsó a este proyecto. Y el acompañamiento de todos los bloques, los concejales, realmente, estuvimos el día que aprobaron y nos llenó de emoción. Así que, a todos agradecidos, a los trabajadores municipales que siempre se portan diez puntos con nosotros, la verdad que es un plantel que tienen impresionante” sostuvo.

Más adelante también agradeció a las y los presentes “que nos acompañan a todos lados, con la locura nuestra y con las cosas que se nos ocurren”.

Mario Luna, hermano del Soldaro Luna, caído en Malvinas, agradeció a los veteranos, a la comunidad, los trabajadores por el recuerdo y homenaje.

El intendente Juani Ustarroz manifestó que le generaba “sentimientos muy lindos, el orgullo de contribuir a realizar una acción más en la ciudad que tienda a recordar nuestras Malvinas, a nuestros caídos, a quienes fueron a combatir y mantener viva la llama del reclamo justo sobre nuestras islas, sobre nuestra soberanía, creo que eso es muy valioso, fundamentalmente para las nuevas generaciones y como decíamos en el último acto, que las nuevas generaciones nos interpelen y que también sigan haciendo acciones en pos de mantener viva esta llama tan importante, que como decía Mariana, nos une, yo quiero también felicitar y celebrar, mejor dicho, la decisión del Honorable Consejo Deliberante que demostró que hay causas que nos unen y que es muy importante, lo dijo Walter, lo que sintieron cuando vieron que todos los representantes de nuestro pueblo apoyaron este monumento, este nuevo espacio en la ciudad de Mercedes”.

También quiso “expresar el orgullo por los trabajadores de la municipalidad, porque además de haber hecho esto, en tiempo récord arreglaron y acondicionaron todo el espacio y lo hicieron como cada cosa que hacen, con mucho amor, con mucho compromiso”.

Antes de finalizar y destacar el valioso aporte que veteranos hacen a nuestra comunidad reafirmó que “esto es de todo el pueblo de Mercedes para ustedes, para nuestros queridos veteranos y para sus familiares, muchísimas gracias”.

La presidenta del Concejo Deliberante, Mariana San Martín remarcó que “es un homenaje más que merecido, como cada uno de los que se decide hacer a nuestros veteranos, a nuestros ex combatientes. Y en lo particular, en este caso, que fue una petición particular que pasó por el Honorable Consejo Deliberante, donde tuvimos la grandeza, el entendimiento, la unión, esa unión que los veteranos nos enseñaron a tener” manifestó y destacó que “las Malvinas nos unen, no es un eslogan, es un hecho, tiene que seguir siendo un hecho”.