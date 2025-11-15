Guillermo Castello sobre el presupuesto 2026 enviado por Kicillof: «Vamos a seguir los lineamientos de la Nación»

El diputado libertario expresó que su bloque está dispuesto a debatir el paquete de leyes de Kicillof pero que sólo lo aprobará si no implica déficit y no aumenta la deuda provincial.

Sobre el proyecto de presupuesto enviado por el gobernador Kicillof a la Legislatura bonaerense apuntó: “parece literatura de ficción. Ellos dicen: ‘Estamos aumentando los recursos y gastos en un 20% para salud, para seguridad, para educación, etcétera, y no subimos los impuestos’. Bueno, si es así, a mí los números no me dan por ningún lado..»

«No sabemos de dónde salen los recursos para aumentar 20% la mayoría de las partidas si no hay un aumento de los impuestos que se cobran. Salvo que estén apostando a estos 3000 millones de dólares del endeudamiento», agregó.

“Hay un cierto apuro del Gobernador para que esto sea tratado el día 26, antes del recambio de legisladores, que es el 10 de diciembre. Estimo que él cree que va a tener mejores condiciones para tener aprobado el endeudamiento con esta conformación, que le ha permitido varias veces llegar a los dos tercios que necesita para endeudar a la Provincia», dijo el diputado libertario.

“Nosotros decimos que, si tomamos deuda, sea para repagar deuda anterior, no para pagar gastos corrientes. Porque, si no, les estamos trasladando a futuras generaciones una carga que va a ser insoportable”, explicó Castello.

“Nosotros vamos a seguir los lineamientos de la Nación, que son presupuestos equilibrados, de base cero, sin déficit fiscal y sin nueva deuda, salvo para pagar la deuda anterior”, cerró el diputado.