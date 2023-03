Futuro: importante reunión entre universidades, empresa y municipio en la ex Dupont

El intendente Ustarroz encabezó una importante reunión con la participación de la UNLu, empresarios de Mercedes, Fernando Peirano, presidente AT Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, Desarrollo Tecnológico y la Innovación, integrantes de espacios productivos y profesionales. Se realizó en el marco de la denominada “Fábrica de Ideas”, el espacio para el desarrollo de la economía del conocimiento planteado por el jefe comunal recientemente. “Lo que La Trocha es para la cultura, educación y encuentro la ex Dupont lo será en otros ámbitos de desarrollo de la comunidad”, expresaron.

Ex Dupont

Desde el espacio de la Ex Dupont, adquirido por el Municipio de Mercedes, y en el marco de un relevamiento del perfil productivo de la ciudad, se reunieron empresarios, la universidad de la Luján y el intendente Juan Ignacio Ustarroz, Fernando Peirano, presidente AT Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, Desarrollo Tecnológico y la Innovación, entre otros, buscando para poner en acción y proyectar el Mercedes del futuro.

Planificación

Para el intendente Ustarroz “fue una reunión excelente. Donde planificamos el futuro, con pies en el presente y proyectando la ciudad que todas y todos queremos, con amplia participación de universidades, referentes culturales, instituciones, empresarios, sectores de la ciencia, la producción, es sin duda un orgullo y una gran motivación esta importante reunión, este nuevo paso que damos como ciudad y trabajando mancomunadamente”.

I+D+i

Fernando Peirano, de la Agencia I+D+i Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación manifestó “muy contentos por esta reunión, donde pudimos hablar con el intendente y su equipo, como así también, con los empresarios, empresarias y emprendedores, donde nosotros entendemos que el desarrollo nace de este tipo de reuniones, de ahí la importancia para todos nosotros” y agregó “donde nos permitimos tener idea e imaginar cómo puede ser Mercedes, la provincia de Buenos Aires, la Argentina, dentro de 10 años. Y esa transformación comienza siempre por una decisión política, pero tiene que ser abrazada y asumida por la comunidad, sumarle inversión, conocimiento, esfuerzo y eso es lo que hoy empezamos a hacer”.

Proyección

“Debemos interpelar a los más jóvenes, combinar lo lúdico, lo tecnológico, espacios de puertas abiertas y todo eso conjugado, es lo que estamos discutiendo con el Municipio, y le estamos poniendo un nombre que es “Tecnotecas” nuevos centros tecnológicos, centros culturales donde haya un espacio de acercamiento a la robótica, los drones, la inteligencia artificial, la realidad virtual en una clave lúdica, de reconocer saberes y aprovechar este lugar que fue una fábrica como un espacio de ideas. Si hacemos esto, Mercedes no tiene un techo en lo productivo, va a ser un lugar de arraigo, un lugar de que quien nace en Mercedes, pueda desarrollar sus mejores ideas”.

UNLu

Por su parte, Walter Panessi rector de la UNLu dijo “desde febrero que nos pusimos en contacto con Ustarroz por este proyecto de la Fábrica de Ideas, que se desarrollará aquí, en este predio de la ex Dupont, la posición de la Universidad Nacional de Luján es la de estar en un lugar donde podamos asesorar en lo que necesiten y apoyar el desarrollo de la región”.

Encuentro

También estuvo presente el Ing. Patricio Ballestry quién contó “fue una reunión muy productiva, a la que vinieron la UNLu y muchos empresarios de distintos rubros pero que todas tienen que ver con la innovación y la tecnología. Vinieron representantes de la industria biotecnológica, la industria alimenticia, del software, también referentes de la industria metal metálica que tienen mucho desarrollo y especificidad, que necesita constantemente de innovación y nuevos recursos” y apuntó “fue un espacio donde todos contaron lo que hacía cada uno, se generaron relaciones y contactos”.

Perfil

“Todo esto enmarcado desde un trabajo que se viene realizando desde el 2022 desde el Municipio de Mercedes con el impulso del intendente Juan Ignacio Ustarroz, de hacer un relevamiento del perfil productivo, por lo que hoy estamos viendo qué hacemos con todo eso que encontramos, todo su potencial y definir el Mercedes productivo de aquí a los próximos 10, 20 o 50 años”.