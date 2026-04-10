Fiesta de la Torta Frita: los artistas que tocarán en vivo

ESTE FINDE

Desde el Municipio dieron a conocer la grilla de artistas que dirán presente en el evento que se desarrollará en el Parque Independencia este fin de semana.

Este fin de semana, más precisamente el sábado 11 y domingo 12 de abril, desde las 10:00 horas se llevará a cabo la edición N°26 de la Fiesta Nacional de la Torta Frita en Mercedes y desde la organización confirmaron los artistas que acompañaran con su música la celebración que se realizará en el Parque Municipal Independencia.

De esta manera, el día sábado desde las 17:00 horas tocarán en vivo: La Negracha, Sebastián Giovanetone, La Última Junta, Menta y Limón y Los Hermanos Arizmendi. Mientras que el domingo, desde las 15:30 horas se subirán al escenario Vane González, el Ballet Municipal de Folclore Estrellas del Sur, Bohemios y Nación Wiphala.

Cabe recordar que las personas interesadas en obtener su ticket deben ingresar a boletería digital de Mercedes, registrarse en la página y seleccionar el evento «Fiesta Nacional de la Torta Frita». Los valores de las entradas son:

Tarifa general $6.000

Tarifa jubilados $3.000

Combo sábado y domingo $10.000

Menores de 12 años y personas con CUD y acompañante sin cargo

Desde la organización indicaron que las entradas son de un único uso, que el estacionamiento no está incluído en el precio del ticket y que, al ser un evento multitudinario, el ingreso suele estar congestionado y por eso recomiendan llevar la entrada descargada en el teléfono o impresa para agilizar el acceso al predio.

En caso de querer comprar la entrada de forma presencial, el mismo día del evento habrá stands donde se podrán abonar con tarjetas, efectivo y QR (dependiendo conectividad del comprador, ya que puede haber baja señal).