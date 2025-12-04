Feriado del 8 de diciembre: será el último fin de semana largo del 2025

El Gobierno confirmó este nuevo feriado que arma el último fin de semana largo del 2025.

Diciembre suma dos feriados, pero solo uno de ellos contará con un fin de semana largo antes del cierre del 2025.

El Gobierno decretó oficialmente que el lunes 8 de diciembre, «Día de la Inmaculada Concepción de María», será feriado inamovible. Al caer lunes, forma un fin de semana largo de tres días: sábado 6, domingo 7 y lunes 8.

El otro feriado de diciembre: será el 25 de diciembre — Navidad sin fin de semana largo.

La Navidad caerá jueves y este año no habrá decreto de feriado puente para el viernes 26. Será el único feriado en medio de la semana festiva. Luego sí llegará el habitual feriado por «Año Nuevo» el primero de enero del próximo 2026.