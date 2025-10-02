ESTAFAS EN NOMBRE DE EDEN: LA EMPRESA BRINDA RECOMENDACIONES PARA IDENTIFICAR EL FRAUDE Y NO CAER EN LA TRAMPA

Se producen a través de WhatsApp, redes sociales, correos electrónicos y llamadas telefónicas. Desde la empresa solicitan a los usuarios no compartir datos personales y consultar los canales oficiales.

Ante los intentos de estafas mediante llamados telefónicos, mensajes de WhatsApp o correos electrónicos de personas que se hacen pasar por gestores comerciales de la empresa, EDEN recuerda a sus usuarios que:

●No realiza llamados telefónicos solicitando números de contacto personal.

●No ofrece reprogramaciones de cortes programados a cambio de pagos.

●No ofrece descuentos promocionales de tarifa eléctrica a jubilados y pensionados.

●No comparte códigos vía WhatsApp u otro servicio de mensajería.

●No solicita pagos a nombre de terceros.

El WhatsApp oficial de la empresa (+54 9 336 452 6944) es el único habilitado para realizar gestiones y operaciones, y puede corroborarse por el tilde verde junto a EDEN. Por otro lado, la distribuidora únicamente solicita el Número de cuenta a través de los canales habilitados. Por eso, para evitar ser víctimas de estafa, es importante no compartir datos confidenciales tales como:

●Claves personales

●Números de tarjetas

●Códigos recibidos en su celular

La empresa bajo ningún término ofrece descuentos promocionales sobre períodos ya facturados. Únicamente en oficinas comerciales o a través de canales oficiales los usuarios podrán acceder a planes de pago, gestionar subsidios, entre otros. EDEN solo se comunica con el usuario cuando éste solicita un turno telefónico programado a través de la Oficina Virtual y la aplicación móvil de la compañía. Asimismo, es importante destacar que por normativa los operarios no tienen autorización para ingresar a los domicilios particulares.

Campañas preventivas contra fraude

Con el fin de proteger a sus usuarios y brindar información clara sobre posibles intentos de estafa, EDEN lanzó una nueva campaña preventiva de concientización a través de distintos canales bajo el lema: Juntos nos cuidamos de las estafas.

Estas campañas incluyen publicaciones en redes sociales, envíos de correos electrónicos informativos y comunicados en medios de comunicación, alertando sobre las diferentes modalidades de fraude y brindando consejos para reconocerlas.

Los canales oficiales de EDEN son:

Whatsapp +54 9 336 452 6944

App EDEN Móvil

Call Center 0800 999 3336 / 0810 999 3336

Oficina Virtual https://oficinavirtual.edensa.com.ar/ingreso

Web EDEN – Empresa Distribuidora de Energía Norte S.A (www.edensa.com.ar)

Correo Electrónico – atencionalusuario@edensa.com.ar

Redes sociales

Facebook https://www.facebook.com/EDENComunica

Instagram EDEN (@edencomunica)

X EDEN S.A. (@EDENSAComunica)

LinkedIn EDEN: Empresa Distribuidora de Energía Norte S.A

Juntos nos cuidamos de las estafas.