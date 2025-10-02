ESTAFAS EN NOMBRE DE EDEN: LA EMPRESA BRINDA RECOMENDACIONES PARA IDENTIFICAR EL FRAUDE Y NO CAER EN LA TRAMPA

Por
redaccion
-
0
132

Se producen a través de WhatsApp, redes sociales, correos electrónicos y llamadas telefónicas. Desde la empresa solicitan a los usuarios no compartir datos personales y consultar los canales oficiales.

Ante los intentos de estafas mediante llamados telefónicos, mensajes de WhatsApp o correos electrónicos de personas que se hacen pasar por gestores comerciales de la empresa, EDEN recuerda a sus usuarios que:

●No realiza llamados telefónicos solicitando números de contacto personal.
●No ofrece reprogramaciones de cortes programados a cambio de pagos.
●No ofrece descuentos promocionales de tarifa eléctrica a jubilados y pensionados.
●No comparte códigos vía WhatsApp u otro servicio de mensajería.
●No solicita pagos a nombre de terceros.

El WhatsApp oficial de la empresa (+54 9 336 452 6944) es el único habilitado para realizar gestiones y operaciones, y puede corroborarse por el tilde verde junto a EDEN. Por otro lado, la distribuidora únicamente solicita el Número de cuenta a través de los canales habilitados. Por eso, para evitar ser víctimas de estafa, es importante no compartir datos confidenciales tales como:

●Claves personales
●Números de tarjetas
●Códigos recibidos en su celular

La empresa bajo ningún término ofrece descuentos promocionales sobre períodos ya facturados. Únicamente en oficinas comerciales o a través de canales oficiales los usuarios podrán acceder a planes de pago, gestionar subsidios, entre otros. EDEN solo se comunica con el usuario cuando éste solicita un turno telefónico programado a través de la Oficina Virtual y la aplicación móvil de la compañía. Asimismo, es importante destacar que por normativa los operarios no tienen autorización para ingresar a los domicilios particulares.

Campañas preventivas contra fraude

Con el fin de proteger a sus usuarios y brindar información clara sobre posibles intentos de estafa, EDEN lanzó una nueva campaña preventiva de concientización a través de distintos canales bajo el lema: Juntos nos cuidamos de las estafas.
Estas campañas incluyen publicaciones en redes sociales, envíos de correos electrónicos informativos y comunicados en medios de comunicación, alertando sobre las diferentes modalidades de fraude y brindando consejos para reconocerlas.

Los canales oficiales de EDEN son:
Whatsapp +54 9 336 452 6944
App EDEN Móvil
Call Center 0800 999 3336 / 0810 999 3336
Oficina Virtual https://oficinavirtual.edensa.com.ar/ingreso

Web EDEN – Empresa Distribuidora de Energía Norte S.A (www.edensa.com.ar)
Correo Electrónico – atencionalusuario@edensa.com.ar
Redes sociales
Facebook https://www.facebook.com/EDENComunica
Instagram EDEN (@edencomunica)
X EDEN S.A. (@EDENSAComunica)
LinkedIn EDEN: Empresa Distribuidora de Energía Norte S.A

Juntos nos cuidamos de las estafas.

redaccion

Artículos relacionadosMás del autor

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí