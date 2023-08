EXCLUSIVO ACTUALIDAD DE MERCEDES Y TRES EN LÍNEA

Entrevista a Luis Demicheli, sobre la certificación de la norma ISO 14.001:2015 de la planta de Mastellone Hnos en Mercedes

POR ANDREA DEMATEY

Luis Demicheli, Gerente de Sustentabilidad de Mastellone Hnos, es Técnico en Telecomunicaciones Aeronáuticas, Ciencia y tecnología aeronáutica/de la aviación/aeroespacial por el INAC- Instituto Nacional de Aviación Civil- e Ingeniero Electrónico de la Universidad de la Marina Mercante. Posee una vasta experiencia en la implementación de normativas nacionales e internacionales y sistemas de gestión, aplicando durante todos estos años sus trabajos en toda la cadena de valor de la organización.

En esta oportunidad, fue entrevistado debido a que la Planta Clasificadora de Leche de Mastellone Hnos. ubicada en Mercedes obtuvo la certificación de la norma ISO 14.001:2015, otorgada por el Instituto Argentino de Normalización y Certificación.

– ¿Qué es la norma ISO 14.001?

LD: La norma ISO 14.001:2015 es una serie de normas internacionales que se establece para cumplir requisitos de un sistema de gestión ambiental, esto ayuda a todo tipo de organización a poder gestionar y mejorar el desempeño ambiental, de reducir impactos, no sólo en sus actividades sino de los productos que puede generar y cumplir regulaciones aplicables y cumplir con todos los que son requisitos legales. Cada implementación depende del tamaño de la organización, nosotros lo implementamos en la Planta Clasificadora de Mercedes, en conjunto con otras plantas más, en Junín y Villa Mercedes (San Luis) y tiene un enfoque basado en un ciclo de mejoras, de planificar, hacer, verificar y actuar, que fomenta la mejora continua y proactiva en cuanto a la gestión ambiental, algo que hoy en día está muy conocido no sólo en la Argentina sino también en el mundo.

– ¿Por qué es tan importante este logro para la empresa?

LD: Siempre certificar una norma es un hito muy importante para la compañía, nosotros venimos con una historia de certificaciones. Certificar una norma que ayuda a mejorar los aspectos ambientales significativos de la organización, como para poner un ejemplo, la utilización eficiente del recurso hídrico que hay que utilizar para operar de la mejor manera y hacer un uso eficiente del mismo, asegurar la calidad del efluente y por supuesto, algo que es muy importante, la optimización de la generación de residuos sólidos y la utilización de los insumos, para tratar de hacer lo más eficiente el proceso y tratar de minimizar el impacto y tratar de llegar a cero, no solo en la operación sino también en el post consumo, que es algo que se promueve cada día más a nivel internacional. Que el producto que uno elabore, una vez que llega a su vida útil o a su consumo, no termine en un relleno sanitario, sino que se pueda volver a reciclar y reutilizar y volver a ingresar en el circuito productivo.

– ¿Cuánto tiempo estuvieron trabajando para lograrla?

LD: En esta certificación, que es un trabajo muy importante y de un equipo de personas, es un trabajo multidisciplinario, no solo se hace de la planta, también de lugares trasversales de la organización, ingenieros y colaboradores que ayudan a todo lo que es la gestión, también pensando en cómo transpolarlo a otros sectores de la compañía y otras plantas. Si bien la compañía viene trabajando hace muchísimo tiempo en la gestión ambiental, en la planta de Mercedes tuvo una duración de aproximadamente dos años.

– ¿Cuáles son las políticas de gestión y sustentabilidad aplicadas que les permitieron conseguirla?

LD: Tenemos una política de sustentabilidad muy integrada a toda la cadena de valor, sabemos que aparte de ser trasversal dentro de la compañía no se concibe la sustentabilidad si no integramos desde el eslabón primario, la materia prima láctea y no láctea hacia el consumidor, y nosotros en esa política de sustentabilidad trabajamos en cinco compromisos muy grandes: el abastecimiento de la materia prima sustentable (tanto láctea como no láctea), el uso eficiente del recurso hídrico, el uso eficiente de la energía, y por supuesto el desarrollo humano y la vida saludable.

– ¿Qué significa la sustentabilidad para la empresa?

LD: La sustentabilidad para la empresa y a nivel internacional es operar con una mirada de triple impacto, balanceando no sólo lo económico y la gobernanza de la organización, sino también lo ambiental y lo social. Que las empresas puedan cumplir con este objetivo de triple impacto, generando sus estrategias y sobre todo apuntando al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que hoy el pacto global de las Naciones Unidas nos está pidiendo a todo el mundo, que cumplamos con un montón de objetivos y que sean realmente integrados en todos los aspectos.

– ¿Qué otras certificaciones lograron obtener en el pasado?

LD: Si nos remontamos a mucho tiempo atrás, Mastellone Hnos. viene con una inercia de certificaciones desde el área de calidad, de inocuidad alimentaria, de eficiencia energética. En el año 2017 hicimos una certificación que contribuye al medio ambiente, porque ahorrar energía y ser eficiente energéticamente en tu proceso, hace que se emitan menos gases de efecto invernadero generando impactos positivos en lo ambiental. El año pasado, allá por agosto del 2022, hicimos una certificación también muy importante en el eslabón primario, en la producción primaria, que fue la certificación del sistema de gestión del bienestar animal, un sello que hoy se puede ver en los envases y que impulsa dentro de la actividad lechera que los animales sean tratados con respeto, con cuidados y también de acuerdo a normas éticas internacionales. Esa es una de las últimas certificaciones y muy importantes, sobre todo con un trabajo mancomunado con nuestros productores, que es esta certificación de bienestar animal.

– ¿En qué otras certificaciones están trabajando para conseguir a futuro?

LD: A futuro tenemos muchas metas y objetivos que cumplir, estamos siempre mapeando no sólo en contexto nacional, sino también el internacional. El mundo en cuanto a sustentabilidad apunta a la circularidad de los materiales, la huella de carbono, que también tiene un gran impacto en el cambio climático. Nosotros estamos incursionando a futuro en estas normas internacionales para que en algún momento podamos certificarlas, que es validar el trabajo que uno hace con un ente externo. Lo último que está en materia de sustentabilidad y salió hace menos de una semana, el Pacto Global de las Naciones Unidas le pidió a ISO armar un comité internacional para empezar a armar una norma de sistema de gestión para poder cumplir con los ODS.

Luis Demicheli, Gerente de Sustentabilidad de Mastellone Hnos, para finalizar agregó: “está claro que es fundamental trabajar, guiar, e inspirar en la sustentabilidad, no sólo con foco en lo ambiental, sino también en lo social y en la gobernanza y traccionar esto como empresa líder en el pais y mirando el mundo para ser cada vez más competitivo con los estándares internacionales”.