Mercedes celebró su 274° aniversario

ANIVERSARIO

El 274° aniversario del Partido de Mercedes contó con el tradicional acto institucional en la pirámide fundacional y con numerosas actividades para toda la familia.

El acto estuvo encabezado por el intendente Juan I. Ustarroz, y contó con la participación de diferentes institucionales de la comunidad y una numerosa concurrencia de vecinos y vecinas que se sumaron a la propuesta.

Se hicieron instituciones, referentes sociales, un sentido mensaje de la parroquia San Luis, funcionarios y familias.

El jefe comunal, Ustarroz, se dirigió a las y los presentes haciendo hincapié en la identidad local y el valor del encuentro compartido:

“Mercedes conserva la identidad de pueblo y la idea de comunidad solidaria. Cuando pasa algo, siempre hay vecinos dispuestos a abrazar, acompañar y trabajar juntos. Frente a tiempos difíciles, donde las nuevas tecnologías a veces nos aíslan en burbujas, acá elegimos vivir en sociedad, mirarnos y encontrarnos. Como municipio y como comunidad tenemos la obligación de acompañar firmemente al sistema educativo, porque es el presente y el futuro. El ser humano debe estar siempre en el centro, y nadie es feliz solo: se es feliz en comunidad. Nuestro compromiso es seguir trabajando unidos para dejarle una ciudad mejor a las futuras generaciones”, afirmó el intendente.

La jornada contó con artistas itinerantes y propuestas recreativas programadas por el municipio para el goce y entretenimiento de las familias. Con especial atención a las y los niños, las actividades continuaron con la visión de «más encuentro, menos pantalla», impulsando el uso del espacio público compartido en lugar del aislamiento en los teléfonos móviles como único campo de atención. El mate, por su parte, amenizó la tarde de un día frío pero cálido en espíritu festivo.

Un momento especial se vivió tras la acción protocolar en el centro de la plaza, donde se cortó una torta gigante, se cantó el cumpleaños de la ciudad y compartió entre las y los presentes.

El clima mundialista no estuvo ausente y se promovió un concurrido intercambio de figuritas. “Es una realidad que las y los pequeños las juntan y, también, que el intercambio de las repetidas o la búsqueda de la que falta es una actividad muy linda que permite la socialización, el contacto y el juego al aire libre entre los niños y niñas”, comentaron desde la comuna ante el espacio generado.