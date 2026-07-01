PBA le pide al flamante ministro Santilli que reciba a los ministros bonaerenses

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POLÍTICA

 

El ministro de gobierno de Axel Kicillof, Carlos Bianco le envió una carta a Diego Santilli.

 

La carta se la hizo llegar a través de un mensaje de WhatsApp que oficializará una vez que se lleve adelante la jura formal del nuevo jefe de Gabinete.

“Lo felicité y le pedí que reciba una delegación de funcionarios para establecer un plan de trabajo conjunto”, expresó Bianco, quien leyó la nota completa que le envió en conferencia: “Le conté sobre los fondos recortados y el abandono de las obras públicas en territorio bonaerense”, aportó.

En esa línea, el ministro agregó que la deuda de la Nación con PBA es de $17,8 billones y que el desfinanciamiento total es de $26,7 billones, debido a la baja en la recaudación. “Debe recibirnos a los funcionarios, así como nosotros recibimos a los intendentes de todos los signos políticos”, apuntó Bianco.

La crítica hacia el ahora ex Ministro del Interior es que “ejerció” el rol con “las 22 provincias y la ciudad de Buenos Aires, pero no con la PBA”.

“Nunca nos contestó ni atendió. Se autopercibe bonaerense y quiere ser gobernador, pero para él la Provincia no existe en el mapa. No mandó fondos, ni obras públicas. Ahora que tiene una nueva función, esperemos que nos conteste notas o nos dé respuestas para que Nación le pague las deudas que tiene con la Provincia, que retome las mil obras paradas”, sostuvo.

 

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