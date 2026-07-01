Milei confirmó a Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete

POLÍTICA

Tras la renuncia de Manuel Adorni, el Presidente Milei oficializó la designación de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete de Ministros de la Nación a través de su cuenta de X.

En declaraciones televisivas, Javier Milei anticipó que la Jefatura de Gabinete absorberá bajo su órbita al Ministerio del Interior. Además, aseguró que Manuel Adorni tampoco continúa en el directorio de YPF: “Adorni ya está afuera, dijo que se va del directorio del YPF”.

«Gran parte del trabajo tiene que ver con trabajar con los gobernadores y requiere de un músculo político. En este caso, desde mi punto de vista, Santilli es un gran trabajador que conoce bien el oficio político», explicó Milei.

Santilli también utilizó su cuenta de X para expresarse, el flamante jefe de Gabinete dijo desde su nuevo rol: “Asumo el desafío más importante de mi vida con el compromiso de seguir trabajando para que este Gobierno siga haciendo historia”.

El movimiento busca poner en juego la experiencia parlamentaria del “Colo” Santilli y a través de sus vínculos políticos poder ordenar la agenda del Gobierno, de manera que logre recomponer el diálogo con los gobernadores de las provincias y con los bloques legislativos opositores.