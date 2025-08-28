En la recta final de la campaña, Axel Kicillof estará hoy en Mercedes

Axel Kicillof, gobernador de la Provincia estará este jueves en nuestra ciudad, a poco más de una semana del cierre de campaña de cara a las elecciones legislativas del 7 de septiembre.

Según se supo, el mandatario bonaerense estaría en horas de la mañana en el Instituto Unzué donde se lleva a cabo el Encuentro entre Amigos y Salud. También realizará una recorrida por las obras que se están llevando adelante en Mercedes junto al intendente Juan Ustarroz.

La visita a Mercedes forma parte de la agenda de campaña que busca generar mayor cercanía con los votantes y fortalecer la imagen de los candidatos locales de Fuerza Patria de cara a las legislativas del próximo 7 de septiembre en la provincia.