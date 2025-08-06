Elecciones bonaerenses: ¿Qué se elige en la primera sección electoral?

El próximo 7 de septiembre se vota en la provincia de Buenos Aires cargos provinciales y municipales: diputados o senadores para la Legislatura bonaerense y también concejales y consejeros escolares de los municipios. La primera sección electoral elegirá a 8 senadores.
La provincia de Buenos Aires está dividida en 8 secciones electorales, compuestas por un conjunto de municipios específicos, y cada sección elige a sus propios diputados y senadores provinciales. Cada una tiene una cantidad de bancas determinada tanto para la Cámara de Diputados como para el Senado. En consecuencia, el diseño del sistema electoral no permite que una persona vote por legisladores de otra sección distinta de aquella donde reside.
Así se garantiza que la representación legislativa refleje la distribución geográfica y demográfica de la provincia, y que cada elector influya en la composición legislativa de su propio territorio.
De esta manera, cada elector de la provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre vota por los legisladores provinciales que representan a la sección electoral en la que está empadronado, determinada por el domicilio que figura en su DNI. Es muy importante consultar el padrón electoral para saber dónde se vota, qué número de mesa y qué número de orden se tiene.
La primera sección es la tiene más personas habilitadas para votar: 4.600.000 electores. Está compuesta por 24 municipios donde se elegirán además de 8 senadores:
Campana: 10 concejales y 3 consejeros escolares municipales
Escobar: 12 concejales y 4 consejeros escolares municipales
José C. Paz: 12 concejales y 3 consejeros escolares municipales
Malvinas Argentinas: 12 concejales y 4 consejeros escolares municipales
San Miguel: 12 concejales y 4 consejeros escolares municipales
San Martín: 12 concejales y 5 consejeros escolares municipales
Tres de Febrero: 12 concejales y 4 consejeros escolares municipales
San Fernando: 12 concejales y 3 consejeros escolares municipales
San Isidro: 12 concejales y 4 consejeros escolares municipales
Pilar: 12 concejales y 4 consejeros escolares municipales
Tigre: 12 concejales y 5 consejeros escolares municipales
Vicente López: 12 concejales y 4 consejeros escolares municipales
Morón: 12 concejales y 5 consejeros escolares municipales
Hurlingham: 10 concejales y 3 consejeros escolares municipales
Ituzaingó: 10 concejales y 3 consejeros escolares municipales
Merlo: 12 concejales y 5 consejeros escolares municipales
General Las Heras: 6 concejales y 2 consejeros escolares municipales
Luján: 10 concejales y 3 consejeros escolares municipales
Marcos Paz: 9 concejales y 3 consejeros escolares municipales
Mercedes: 9 concejales y 3 consejeros escolares municipales
Navarro: 6 concejales y 3 consejeros escolares municipales
Suipacha: 6 concejales y 2 consejeros escolares municipales
Moreno: 12 concejales y 5 consejeros escolares municipales
General Rodríguez: 10 concejales y 3 consejeros escolares municipales
Para poder votar se necesita ser mayor de 16 años al momento de la votación, llevar el último DNI y figurar en el padrón electoral. Las elecciones son obligatorias para quienes tengan entre 18 y 70 años de edad.
Para más información se puede consultar el sitio Elecciones Bonaerense