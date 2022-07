El Servicio Penitenciario busca guardias, médicos, enfermeros y psicólogos que vivan en Mercedes  

CONVOCATORIA

La convocatoria para guardias y personal de salud cierra el lunes 8 de agosto. Todos los requisitos. Se buscan médicos, enfermeros, psicólogos y guardias

El Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y la Dirección Provincial de Salud Penitenciaria abrieron convocatorias para incorporar guardias y personal de salud, que se extenderán hasta el lunes 8 de agosto de forma virtual.

Guardias

Los aspirantes a guardias del escalafón general que se podrán preinscribir en el SPB deberán residir en Mercedes y aquellas localidades donde funcionarán nuevos destinos.

Se trata de una convocatoria virtual, por lo que los interesados deberán participar a través del sitio web www.spb.gba.gov.ar , donde encontrarán el banner “CONVOCATORIA A ASPIRANTES A GUARDIAS DEL ESCALAFÓN GENERAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO BONAERENSE”.

Los requisitos son: Ser argentino/a nativo/a o naturalizado/a; tener entre 19 y 35 años de edad al momento del ingreso; contar con estudios primarios o secundarios completos acreditables; contar con residencia permanente en la localidad de la convocatoria coincidente con el registrado en el DNI (en este caso Mercedes y localidades cercanas); acreditar buena salud física y psíquica; no contar con antecedentes penales ni haber sido exonerado/a ni haber quedado cesante de la

Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal.

Personal de salud

La Dirección Provincial de Salud Penitenciaria del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires abrió la inscripción para incorporar médicos, licenciados en enfermería, enfermeros profesionales y psicólogos con el objetivo de cubrir vacantes de Alcaidías y Unidades Penitenciarias incluidas en el Plan de Infraestructura Penitenciaria 2022-2023.

En este caso, se podrán preinscribir los aspirantes de Mercedes, lugar donde funcionará nuevos destinos.

Los requisitos son: tener el título habilitante; ser argentino/a nativo/a o naturalizado/a; acreditar residencia permanente en la localidad de la convocatoria o aledañas coincidente con el registrado en el DNI; acreditar buena salud física y psíquica; no registrar antecedentes penales, no haber sido exonerado/a ni cesanteado/a de la administración pública nacional, provincial o municipal; estar matriculado/a en la Provincia de Buenos Aires.

La inscripción será de carácter virtual, por lo que los interesados/as deberán inscribirse en la página web http://www.spb.gba.gov.ar/