El PRO y LLA acordaron ir juntos, ahora discuten el armado de listas

Karina Milei, recibió al presidente del PRO bonaerense, Cristian Ritondo, y al diputado nacional Diego Santilli en Casa Rosada. También participaron el armador libertario en PBA, Sebastián Pareja y el asesor Eduardo “Lule” Menem.

Finalizado el encuentro, Ritondo confirmó la decisión política: “Tanto desde La Libertad Avanza como desde el PRO está el interés para avanzar juntos en la Provincia de Buenos Aires y así será. Después veremos en qué instrumentos en septiembre y octubre, pero eso es secundario”. En la misma línea, Pareja calificó la reunión como un “resultado positivo, como todo lo que venimos teniendo con Cristian (Ritondo) y con Diego (Santilli)”.

Pareja también intentó bajar el tono a posibles tensiones sobre el reparto de lugares: “No pasa por cómo es la herramienta. El objetivo no es aniquilar la fuerza política del PRO. No es tema de porcentajes, los porcentajes son de la antigüedad política y hoy es una nueva era donde se trabaja de nuevas formas”. En ese sentido, explicó que la participación de actores de uno u otro partido dependerá del peso territorial que tengan en cada sección electoral. Y no descartó sumar a otros espacios.

El Presidente de la Nación, Javier Milei respalda dicho acuerdo. «Vamos a ir juntos y la vamos a ganar”, dijo en una reciente entrevista radial. Tras el acercamiento reciente con Mauricio Macri, los primeros pasos están dados. Sin embargo, la prueba será la definición de las listas.

Pareja también remarcó la sintonía entre los dirigentes que encabezaron el encuentro: “Hemos avanzado muy bien hoy con Cristian y con Diego. No hay condiciones. No es que encabezamos nosotros o encabezan ellos».