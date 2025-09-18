El PRO respaldó el Presupuesto 2026 de Milei

El PRO expresó su respaldo al proyecto de Presupuesto 2026 impulsado por el Presidente Milei, al que definió como una “señal de madurez institucional”.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, el partido fundado por Mauricio Macri sostuvo: “Desde el inicio respaldamos el equilibrio fiscal como base del cambio. Que el Congreso discuta el Presupuesto después de dos años es una señal de madurez institucional: ordenar las cuentas y fijar prioridades, con reglas claras. Ese es el rumbo que necesita la Argentina”.

El mensaje se difundió apenas horas después de la cadena nacional en la que el mandatario detalló los principales lineamientos de la “ley de leyes”. Ahí, Milei retomó una frase que había utilizado primero Mauricio Macri: “Lo peor ya pasó”.