El mejor truco para evitar llamadas de desconocidos en WhatsApp

Las llamadas en WhatsApp se han convertido en blanco de los ciberdelincuentes, quienes aprovechando la posibilidad de ponerse en contacto con sus víctimas con el número de la cuenta, hacen llamadas para estafar, acosar o amenazar.

Esta es una situación que muchas personas han vivido y dentro de la aplicación hay una forma de frenar este tipo de comunicación, para no recibir llamadas de números desconocidos.

Es posible que de un momento hayamos recibo una llamada de un número que no solo no conocemos, sino que también resulta bastante extraño por el prefijo que lo acompaña. Este número inicial indica el código internacional al que está asociado el contacto, como por ejemplo el +234 que pertenece a Nigeria o +62 que es de Indonesia. Por ese motivo este tipo de llamadas no se deben contestar, porque seguramente es un intento de estafa que buscará suplantar la identidad de alguna empresa, banco o entidad y de esa forma robar nuestros datos, registro de voz o el dinero.

Lo primero que debemos tener en cuenta es que ninguna entidad nos va a contactar por WhatsApp, ya sea un banco, un comercio o una institución de salud, normalmente ellos hacen las llamadas directamente.

También es fundamental entender que las llamadas de prefijos extraños son una tendencia actual de estafa, así que si recibimos una comunicación de un número que no pertenece a nuestro país seguramente se tratara de un caso de estos y no debemos contestar.

Y para proteger nuestra seguridad, lo que podemos hacer es, una vez finalizado el intento de llamada, bloquear el número. Para eso tenemos que ir a Llamadas, hacer clic sobre la foto de perfil, dentro del chat ir nuevamente al perfil y en la parte de abajo seleccionar la opción Bloquear. Además, también podemos reportar ese contacto, en caso de estar seguros de que se trata de una estafa.

WhatsApp cuenta con una opción de privacidad que resuelve todo este problema de raíz. En la aplicación podemos silenciar las llamadas de cualquier número desconocido, es decir, el celular no va a timbrar si un contacto que no tenemos guardado nos llama. La comunicación sí se realizará, pero nunca se nos alertará de ello y solamente se generará una notificación una vez el intento de llamada finalicé. Para configurar esta herramienta hay que seguir estos pasos:

Abrir WhatsApp. Ir a Ajustes. Buscar la opción Privacidad. En este menú ir a la casilla Llamadas. Activar el botón que se encuentra en esa ventana.