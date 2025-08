El juez Carlos Mahiques recibió un premio internacional a la carrera judicial

El juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Carlos Mahiques, recibió en Italia el Premio Internacional a la Carrera Judicial, por su «trayectoria, compromiso con el Estado de Derecho y su contribución a la justicia penal internacional».

La Magistratura y el Consejo Superior le entregaron el premio en Palermo, Sicilia, durante las jornadas judiciales denominadas Falcone-Borsellino. que se celebran cada año en homenaje a los magistrados italianos Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, asesinados por la mafia de ese país en 1992 y considerados dos íconos de la lucha contra el crimen organizado.

Al recibir el premio, el mercedino Mahiques dijo que «la profesión del juez, del fiscal, requiere coraje» y remarcó que «nuestra guía es más moral que jurídica, es la verdad».

«El coraje político de un juez y de un fiscal no es simplemente representado por la defensa de una idea, sino la defensa de una idea enfrentando el riesgo de la acción de los enemigos… hoy amplificadas por los centros mediáticos e ideológicos», expresó.

Al hablar de las presiones sobre el Poder Judicial en el país, Mahiques contó que «antes en Argentina las amenazas llegaban de aquellos que se habían condenado, mientras que hoy las amenazas llegan también del mundo político, de las redes sociales»

El camarista recordó que «a principios de los años ’90, cuando era un joven juez instructor, uno de mis hijos de 12 años me acompañó a la oficina y me preguntó: ‘¿Quiénes son estos hombres?'», en referencia a una fotografía de Falcone y Borsellino colgada en su despacho.

«Aquellos hombres estaban allí porque inspiraban. Eran un ejemplo de compromiso, de sacrificio, de coraje en una profesión difícil y llena de riesgos como la de los magistrados penales», refirió. «Hoy, aquel niño, Juan Bautista Mahiques, es Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires», completó.

En comunicación con Actualidad de Mercedes, Mahiques señaló que la premiación que recibió en Sicilia en memoria de estos dos jueces asesinados por la mafia “es reconfortante ya que son ejemplos icónicos de una lucha que continúa hasta hoy”.

“Para mí es muy importante y de gran valor simbólico”, afirmó Mahiques.