El Honguito: Fiesta de fin de año y homenaje a parte de sus creadores

La querida institución vivió su fiesta de fin de año con reconocimientos a quienes los últimos 36 años fueron claves para su funcionamiento. Desde hace unos años, en su peor momento, fue incorporado al Municipio en un salvataje que permitió incorporarlo a la red de Jardines Espacio Primera Infancia. Emoción, alegría y una fiesta inolvidable.

Adriana Logrado, Rubén Telescam Norma “Pocha” Rudoni, Cuca Bussinger y Adriana Lofrano fueron los homenajeados y reconocidos por la Municipalidad y la comunidad.

El entrañable jardín Maternal “El Honguito” realizó la fiesta de fin de año. Allí, el intendente Juan Ignacio Ustarroz realizó un reconocimiento a su comisión fundadora por los años trabajados con compromiso, cariño y dedicación.

El intendente Juan Ignacio Ustarroz expresó “es un día histórico y muy emotivo, en el 2016 “Pocha” vino muy preocupada a vernos porque temía que cerrara “El Honguito” y comenzamos a trabajar en conjunto, para que no solamente no cierre, sino, para ampliarlo” y agregó “cuando en ese año nos plantearon eso, aprendimos a mirar mejor a la niñez, y si bien ya teníamos pensado hacer algunos espacios primera infancia, no es casualidad que ya se hayan hecho 7 y que haya 3 más en construcción, porque entendemos que esto nos debe unir como sociedad”.

Asimismo, el intendente Ustarroz recordó “pero la historia comienza mucho antes, por allá, por el año 1985, donde un grupo de mujeres comenzaron con este sueño de generar un espacio para la niñez de nuestra ciudad y ahí aparecieron los vecinos solidarios que por suerte en nuestra ciudad hay muchísima” y apuntó “nosotros creemos que es a través de la niñez que debemos unirnos como pueblo y cada quien sacar lo mejor de sí, que cada uno haga un aporte desde donde sea para poder edificar un mejor presente y futuro para la niñez”.

“Yo quiero felicitar a cada una de las personas que trabajan en “el Honguito” por lo que hace y representa para el pueblo de Mercedes. Y este reconocimiento habla a las claras que un grupo de personas, desde el amor y el compromiso, logró algo importantísimo que trascenderá el tiempo” afirmó el Dr. Ustarroz y señaló “no tengo dudas que van a pasar muchas gestiones y el Honguito va a seguir creciendo, atendiendo a niños y niñas de nuestra ciudad, les brindará amor, enseñanza, y creo que eso es lo más lindo”.

Y a su vez remarcó “gracias a todos los que hicieron del Honguito una institución ejemplar de nuestra ciudad, gracias a todos los que han trabajado incansablemente por la niñez de nuestra ciudad”.

Por su parte, Norma “Pocha” Rudoni, una de las homenajeadas señaló “es una alegría inmensa poder brindarnos y acompañar a tantas familias de nuestra ciudad” y agregó “hemos vivido momentos complicados, pero gracias al apoyo de la actual gestión del Dr. Ustarroz y los vecinos de la ciudad pudimos salir adelante”.

“Poder sostener un lugar como El Honguito sólo es imposible, por eso quiero destacar el trabajo de todos, los que día a día están acá y se brindan de lleno para que a cada chico y chica no le falte nada”.