El Gobierno bonaerense hará mil cirugías de vesícula en hospitales públicos

La PBA llevará a cabo durante cinco días las intervenciones quirúrgicas hasta el viernes 24.
La iniciativa, impulsada por el ministerio de Salud bonaerense, apunta a dar respuesta a una de las principales causas de ingreso a las guardias hospitalarias y a reducir la lista de espera quirúrgica, que actualmente alcanza a 10 mil bonaerenses.
Por ello, los hospitales provinciales extenderán sus horarios quirúrgicos y realizarán las intervenciones en turno vespertino, desde el lunes 20 hasta hoy viernes 24 de octubre inclusive.
Al respecto, el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, manifestó: «Maratón quirúrgica: en la Provincia durante esta semana vamos a hacer 1000 cirugías extras para reducir la lista de espera. La demanda de atención al sistema público está en picos históricos, y nos organizamos para trabajar a horario extendido».
Finalmente, lanzó: «No es un plan, es un sistema de salud pública».
De esta manera, PBA refuerza su política de cirugías programadas para reducir los tiempos de espera, optimizar recursos hospitalarios y mejorar la calidad de vida de miles de personas.