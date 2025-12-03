Domingo 7: Se realizará la 16ª Vuelta Histórica a la Ciudad de Mercedes

Este domingo 7 de diciembre, transcurrirá una nueva edición de la tradicional caravana de autos clásicos, antiguos y especiales.

La jornada en cuestión, será de acceso libre y gratuito. Además contará con el recorrido desde la histórica Pulpería de Cacho hasta el predio «La Chacrita».

Su organizador, Diego Marú, es quien lleva adelante esta iniciativa desde el año 2009. La misma, está programada para este domingo 7 de diciembre. El punto de partida será la Pulpería de Cacho Di Catarina, donde la caravana de autos clásicos saldrá a las 11:00 hs.

El desfile y su recorrido culminará en el predio «La Chacrita», ubicado en Ruta Provincial N° 41 y calle 675.

«Como siempre, la caravana, la exposición y el permanecer en el predio La Chacrita, es totalmente libre y gratuito tanto para los expositores como para el público en general», dijo su organizador.

Propuesta gastronómica y actividades

La entrada será gratuita, y la organización ofrecerá una opción gastronómica especial para despedir el año. «En el lugar se va a ofrecer, como opción, ser parte de un gran almuerzo fierrero con una tarjeta reservada a $25.000, que incluye parrilla libre», detallararon.

«La idea es pasar una gran tarde en familia, con nuestros queridos autos y con amigos. Habrá artesanos, puestos de venta, shows en vivo, paseo guiado por la granja y muchísimo más», agregó.

Para aquellos propietarios de vehículos clásicos o especiales que deseen sumarse a la caravana, la participación no cuenta con inscripción previa; los interesados solo deben presentarse con su vehículo a las 11:00 hs en la Pulpería para ser parte del desfile.