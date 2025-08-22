Diputados le dio media sanción al proyecto para modificar el huso horario

El texto presentado por el ex vicepresidente Julio Cobos fue aprobado por 151 votos. Si se convierte en ley, se deberá retrasar una hora sus relojes.

Dentro de los temas tratados en la extensa sesión que lleva a cabo la Cámara de Diputados, uno de ellos tuvo que ver con el huso horario en la Argentina. Un proyecto presentado por el mendocino Julio Cobos solicita modificarlo, lo que representaría retrasar una hora los relojes en todo el país. Entrada la medianoche de este jueves, la Cámara baja le dio media sanción con 151 votos afirmativos, 66 negativos y 8 abstenciones.

De acuerdo con el texto presentado por el ex vicepresidente, el cambio tiene como objetivo alinear el horario nacional con la luz solar y reducir el consumo de energía eléctrica artificial. El proyecto plantea que el huso adoptado sería el correspondiente a cuatro horas al oeste del Meridiano de Greenwich, tal como establece el Sistema Internacional de Husos Horarios. Actualmente la hora oficial está fijada en -03 GMT.

De todas formas, el proyecto también establece que, durante el verano, el Gobierno tiene la facultad de volver al huso de -03 GMT para el período estival, para luego regresar a la nueva reglamentación.

A lo largo de las últimas décadas, el país modificó su huso horario por distintos motivos, como la implementación del horario de verano para ahorrar energía, sobre todo en períodos de crisis energética durante el siglo XX. No obstante, especialistas afirman que el huso actual genera efectos negativos en la salud y el rendimiento.