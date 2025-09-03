Diego Valenzuela: Mercedes “es una ciudad que necesita una política más contundente para que lleguen nuevas inversiones”

En el marco de su recorrida por la Primera Sección, el primer candidato a senador de La Libertad Avanza por la primera sección electoral, pasó por Mercedes para reunirse con los postulantes de la zona y visitar las instalaciones de La Parmesana.

Tras su recorrida por distintos distritos de la primera Sección electoral, Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero y primer candidato a senador provincial por La Libertad Avanza, recorrió Mercedes, donde visitó las instalaciones de La Parmesana, industria dedicada a la producción de condimentos y especias y dialogó con los empresarios sobre la producción y la inserción de sus productos en el mercado global. Los propietarios destacaron la importancia de las exportaciones a países como Estados Unidos y otras naciones asiáticas.

Por último, se reunió en el centro comercial con Marcela Munarriz y Marcos Vergara, referentes y candidatos quienes enfatizaron la necesidad de atraer inversiones y nuevas empresas a Mercedes para generar trabajo genuino que trascienda el empleo público.

En ese contexto, el candidato a senador provincial sostuvo que Mercedes es “una ciudad que necesita una política más contundente para que lleguen nuevas inversiones: menos impuestos, incentivos fiscales y facilidad para habilitaciones de negocios”.