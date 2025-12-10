Destruyeron más de 200 escapes de motos secuestrados

La Secretaría de Seguridad local procedió a la destrucción de más de 200 caños de escape de motocicletas.

Ocurrió en el predio del ex Martín Rodríguez, dichos escapes fueron todos secuestrados en operativos de prevención y seguridad.

“Hemos procedido, tal como lo marca la legislación vigente, a la destrucción de más de 200 escapes de motocicletas de distintas cilindradas que están prohibidos, por el ruido que emanan, para el uso en el espacio público”, narró el Dr. Matías Maresca, secretario de seguridad.

“Este tipo de medidas son parte de las diversas intervenciones que se vienen dando en la ciudad, como controles diarios, sorpresivos, en distintos puntos de la ciudad, como así también las postas fijas de cuidado de la ciudadanía” especificó.

A su vez, desde el área de Seguridad, a cargo de Maresca y Palazzo, remarcaron que “sabemos que la ciudadanía venía reclamando este tipo de respuestas y las estamos dando, paulatinamente, con respeto a las normas, en pos de la seguridad vial y especialmente del cuidado de la vida”.

También se especificó que este tipo de operativos y medidas continuarán “es algo que entendemos debe y continuará”, sostuvieron entre otros conceptos.

La destrucción se efectuó con una maquinaria de gran porte que al pasar por sobre los mismos, quedan absolutamente inutilizables. Según describieron, son los típicos escapes de ruidos molesto y, como se dice en la jerga, para “hacer cortes”, generando un sonido muy llamativo.