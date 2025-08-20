Despierta antes que el humo te duerma para siempre

Por Tomas Hilario Urpianello Uncal

Ocho horas promedio nos toma el sueño, un tercio del día, un tercio de nuestras vidas indefensos frente a una bocanada de humo que nos lleve a un sueño mucho más profundo, que desactive nuestra luchar por la vida.

Cuando por motivos muy variados se inicia el fuego en algún rincón recóndito del hogar, y el mismo comienza a avanzar por los ambientes de la casa, el humo es el primero de los peligros, después viene la llama, pero muchas veces, la fatalidad ya ha sido consumada.

Las horas más críticas son durante el sueño, inhábidos de reacción, la inhalación del gas que se desprende de la combustión puede tener un efecto desorientador o peor aún, profundizador del estado de somnolencia, lo que con frecuencia nos deja a la merced del infierno que llega después.

Lo que la mayoría de la gente no sabe, o sencillamente no ha conectado con su cotidianeidad, es de la existencia de detectores de humo capaces de emitir una alarma sonora que puede despertarnos cuando todavía podemos simplemente levantarnos e irnos.

Desde 7.000 pesos existen en el mercado detectores de humo autónomos capaces de cubrir un ambiente, funcionan con batería, se aplican a la pared o en el cielorraso con dos tornillos y ahí permanecen incluso por años, esperando a despertarnos en, quizá, el momento más importante de nuestras vidas.

Si bien los humos producidos en la cocina o en el living, producto de las estufas de leña, pueden implicar una cierta incomodidad cotidiana, frente a falsas alarmas, el uso en dormitorios no debería presentar este tipo de inconvenientes, proporcionándonos igualmente una alarma ante eventuales incendios. Desde el dormitorio ya podemos hacer un llamado de emergencia antes de enfrentar lo que pueda suceder fuera de él.

Recordar que el humo siempre tiende a subir, por lo que la alerta será tanto más temprana cuanto más alto se encuentre el detector en el espacio monitoreado.

Existen, de igual modo, distintos dispositivos, no mucho más caros y sofisticados, que ofrecen conexión wifi y que permiten monitorear el hogar lejos del mismo.

Protege a los tuyos, protégete a ti, salva vidas, está al alcance de nuestras manos.