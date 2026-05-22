Delito en Mercedes 2025: baja de causas penales, pero una suba en estafas económicas

JUDICIALES

Mientras que en el territorio bonaerense los delitos contra la propiedad retrocedieron un 12,3%, los homicidios dolosos consumados bajaron 6% durante 2025 y las investigaciones por grooming crecieron 16,9%.

En Mercedes durante el 2025 hubo una baja general de causas penales, en línea con otros departamentos del interior provincial, pero con crecimiento sostenido de delitos económicos.

El Ministerio Público Fiscal bonaerense publicó las estadísticas oficiales correspondientes a las Investigaciones Penales Preparatorias (IPP) iniciadas durante 2025 en el Fuero Criminal y Correccional y en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. Los datos fueron extraídos del Sistema Informático del Ministerio Público (SIMP) el 11 de enero de 2026 y reflejan una disminución general de las causas penales en comparación con el año anterior.

Según el informe, en la provincia durante 2025 se iniciaron 1.035.350 investigaciones penales en toda la provincia de Buenos Aires. Del total, 1.012.857 correspondieron al Fuero Criminal y Correccional y 22.493 al Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. En términos interanuales, ambos fueros registraron bajas: del 6,4% en el primero y del 0,9% en el segundo.

En el caso del Departamento Judicial Mercedes, presentó en 2025 una baja general de causas penales, en línea con otros departamentos del interior, pero con crecimiento sostenido de delitos económicos. Las estafas encabezaron las subas relativas, mientras que robos y hurtos mantuvieron estabilidad con leve incremento. El perfil delictivo continúa siendo de baja densidad comparado con el conurbano.

Vale mencionar que según datos oficiales del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires (MPBA), las cifras corresponden a Investigaciones Penales Preparatorias (IPP), es decir, causas iniciadas a partir de hechos denunciados o investigados por el sistema judicial. Esto significa que los números no reflejan necesariamente delitos efectivamente cometidos, sino expedientes abiertos por denuncias, intervenciones fiscales o actuaciones penales registradas dentro de cada Departamento Judicial durante 2025.