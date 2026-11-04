Cyber Monday: hoy es el último día de más de 15.000 ofertas

ECONOMÍA

La nueva edición del Cyber Monday comenzó el lunes en todo el país con una oferta que supera las 15.000 promociones.

También participan cerca de 800 compañías de distintos sectores. La campaña de rebajas online se mantiene activa durante 72 horas —hasta hoy miércoles 4 de noviembre inclusive— con opciones de financiamiento y rebajas en rubros como alimentos, tecnología, indumentaria, artículos del hogar y pasajes turísticos.

La propuesta cuenta con una fuerte impronta de pequeñas y medianas empresas, que representan el 47% de las marcas registradas.

De acuerdo con las estimaciones del sector, la concentración de demanda durante estas tres jornadas suele equiparar el volumen transaccional de tres semanas de ventas ordinarias.

La plataforma cuenta con segmentos dedicados a tecnología, equipamiento para el hogar, indumentaria, supermercados, turismo, cuidado personal, deportes, automotriz y servicios.

Formatos de rebaja por tiempo limitado, también mecanismos de comparación: filtros interactivos para ordenar artículos por valor, esquemas de 2×1 o 3×2 y opciones de financiamiento a tasa cero.

El rubro con más descuentos: El turístico concentra una de las mayores expectativas de cara a la temporada de verano. Agencias y plataformas del sector habilitaron esquemas de hasta 18 cuotas sin interés en destinos de cabotaje, planes de pago para paquetes hacia el exterior con cronogramas extendidos a 2027, reducciones tarifarias de hasta el 20% para el mercado brasileño y beneficios de hasta el 30% en pasajes de ómnibus de larga distancia.

Las entidades bancarias desplegaron acuerdos puntuales: alternativas de 18 y hasta 24 cuotas sin interés en electrónica, línea blanca y artículos del hogar, junto a reintegros del 30% en comercios seleccionados.