Cuenta DNI: promos de diciembre, para Navidad y Año Nuevo

La billetera digital del Banco Provincia renueva sus descuentos para las fiestas y suma nuevas rebajas, cupones especiales y cuotas sin interés.

Habrá beneficios de hasta el 40% en comercios, ferias, supermercados y actividades turísticas.

El nuevo paquete anunciado desde el Banco Provincia incluye descuentos por las fiestas, cupones especiales acumulables, rebajas en comercios de cercanía y un programa de cuotas sin interés en hotelería, balnearios y entretenimiento, pensado para acompañar las compras del próximo fin de año.

Beneficios

Gastronomía: 30% de descuento el sábado 13 y domingo 14 de diciembre. Tope de reintegro: $8000 por vigencia y por persona. Válido pagando con QR o Clave DNI, con dinero en cuenta.

Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes. Tope: $4000 por semana y por persona.

Carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento el sábado 20 de diciembre. Tope unificado: $7000 por persona. No válido para clientes con mora en el Banco.

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope: $6000 por semana y por persona.

Librerías: 10% de descuento los lunes y martes. Sin tope de reintegro.

Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope.

A los beneficios tradicionales de la app se suma el programa Mesumo Navidad, que ofrece rebajas acumulables y vouchers escalonados.

Mesumo Navidad: Vouchers de 20%, 30% y 40% de descuento. Topes de reintegro: $10.000, $20.000 y $30.000.

Canje disponible del 1 al 10 de cada mes, hasta agotar stock. Se utilizan del 15 al 30 y pueden aplicarse en más de una compra. Acumulable con otros descuentos de Cuenta DNI. Válido en cualquier comercio que opere con la billetera.

Descuentos para Navidad y Reyes: Entre el 20 y el 23 de diciembre y el 5 de enero (Reyes). 20% de ahorro + hasta 4 cuotas sin interés. Rubros: indumentaria, casa de deportes, jugueterías, farmacias, librerías. Sin tope de reintegro, pagando con tarjetas del Banco Provincia.

Verano 2026: El paquete de verano incluye tres pilares: cuotas sin interés, eventos especiales y un préstamo turístico para financiar vacaciones.

Hoteles y alojamientos: Hasta 6 cuotas sin interés. Incluye ventas presenciales, online y telefónicas.

Automotor y gomerías: Hasta 6 cuotas sin interés en comercios adheridos.

Balnearios: Hasta 6 cuotas sin interés para alquileres de carpas y sombrillas.

Entretenimiento: 25% de ahorro (tope: $10.000 por transacción). Hasta 4 cuotas sin interés en conciertos y espectáculos teatrales.

Préstamo turístico: “Tu préstamo acá: Especial Verano”: El Banco Provincia presentó una línea de créditos destinada a financiar productos y servicios turísticos durante la temporada. Montos de hasta $2.000.000. Plazos disponibles: 3, 6, 9 y 12 meses. Tasa desde 56%. Gestión 100% digital. Oferta personalizada, coordinada entre comercio y cliente. Se acepta desde Cuenta DNI o Home Banking.