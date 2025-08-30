Cuenta DNI paga 49% más que Mercado Pago y lidera el ranking de billeteras virtuales

Cuenta DNI, la aplicación del Banco Provincia, anunció que elevó la tasa de su plazo fijo digital al 52% anual.

La mejora la coloca en lo más alto de rendimientos del mercado minorista y la convierte en una de alternativa más que atractiva para los que buscan ahorrar en pesos.

Mercado Pago —una de las opciones más populares del país— remunera los saldos invertidos a través de su fondo común con una tasa del 34,93% anual. Esto implica que la oferta de Cuenta DNI rinde 49% más que la compañía liderada por Marcos Galperin.

Entre otras destacadas, Ualá ofrece un 35% anual, mientras que N1U se ubica en 36,6% y LetsBit Finanzas en 38,4%. Más arriba aparecen Claro Pay (38,7%), Personal Pay (38,6%) y Astropay (39%). En el segmento cercano al 40% destacan Lemon Cash (39,2%) y Cocos (39,3%).

La billetera estatal bonaerense viene mostrando un crecimiento sostenido en el uso de sus herramientas de ahorro e inversión. Según cifras oficiales, más de 60 mil usuarios ya constituyeron plazos fijos a través de la app, por un total que supera los 150.000 millones de pesos.

Banco Provincia busca reforzar el atractivo de Cuenta DNI en un escenario en el que las billeteras compiten no solo por captar consumos con promociones, sino también por quedarse con el ahorro de los usuarios.