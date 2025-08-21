Cronograma de cobro de los jubilados y pensionados de la provincia

El Instituto de Previsión Social (IPS) informó que las personas jubiladas y pensionadas de la provincia de Buenos Aires percibirán los haberes del mes de agosto los días jueves 28 y viernes 29 del corriente, según cronograma que se detalla a continuación:

Jueves 28 de agosto:

Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3;

Pensiones sociales – no contributivas- con DNI terminados en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

Viernes 29 de agosto:

Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

El organismo previsional recordó además que el vencimiento del pago por ventanilla será el 23 de septiembre de 2025.

