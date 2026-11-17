León en la casa de la Virgen

Por Alfredo Abalo

En el marco de la histórica visita del Santo Padre a la Argentina, este medio tuvo el

privilegio de cubrir en primera persona la jornada de fe vivida en la ciudad de Luján.

La experiencia comenzó durante la mañana del martes, mientras el Papa León

encabezaba una multitudinaria celebración eucarística en la provincia de Córdoba y

los alrededores de la Basílica bonaerense ya latían al ritmo de la espera.

El eco desde Córdoba y la vigilia en la calle

Mientras las calles de Luján comenzaban a colmarse de peregrinos llegados desde

distintos puntos de la provincia —como Ramallo, Pilar, José C. Paz, Ezeiza, General

Rodríguez y Moreno—, resonaban con fuerza las palabras que el Pontífice

pronunciaba desde el centro geográfico del país. En tierra cordobesa, el Papa

recordó el legado del Cura Brochero y Mama Antula, convocando a los argentinos a

vivir una santidad cotidiana y misionera: “¡Vayan y sean santos! en la escuela y en

la plaza, en la familia y con los amigos, en el campo y en la ciudad, en el tambo y en

la oficina”.

Al dialogar con los primeros fieles instalados en Luján, resultaba evidente la

magnitud espiritual del acontecimiento. Hacia la tarde, el movimiento se transformó

en una marea humana incesante. Durante toda la noche, miles de personas

permanecieron en vigilia a lo largo del corredor dispuesto para el papamóvil,

aguardando el instante de recibir la bendición del sucesor de Pedro y experimentar

esa paz difícil de poner en palabras que movilizó a familias enteras.

Una mañana histórica frente a la «Patroncita morena»

A las 10:00 en punto dio inicio la Santa Misa en Luján. Con un tono cercano y

profundamente conmovido por la hospitalidad local, el Papa León destacó la belleza

geográfica y humana de la nación, agradeciendo encontrarse con un pueblo «que

abre sus puertas a todos, que comparte su pan y su música, donde siempre hay un

lugar en la mesa para el que llega, un tiempo gratuito para conversar ‘entre mate y

mate'».Uno de los momentos más emotivos de la homilía estuvo dedicado a la memoria de

su predecesor, el recordado Papa Francisco, a quien evocó por su devoción

mariana y su habitual despedida: «Que Jesús te bendiga y la Virgen Santa te cuide».

Asimismo, el Santo Padre acompañó con sus palabras a quienes atraviesan

«momentos de Calvario» a causa de la pobreza, la enfermedad, la falta de trabajo o

las rupturas familiares, llamando a transitar caminos de perdón, reconciliación y

esperanza.

El envío final y una súplica a la Virgen

Hacia el cierre de su mensaje, el Pontífice dejó un fuerte llamado a la acción

evangelizadora para toda la comunidad: «¡Vayan y anuncien! Argentina, levántate y

camina».

Finalmente, uniendo su propia historia personal con la fe del pueblo argentino —

recordando que su pontificado inició un 8 de mayo, día de la festividad de la Virgen

de Luján—, elevó una oración pidiendo amparo bajo su manto para guiar su misión

apostólica y ayudar al país a «crear puentes de caridad y redes de solidaridad».

Finalizando la celebración le entrego a la Virgen de Luján una rosa de oro, rezo a sus

pies y se retiro.

Quiero expresar mi profundo agradecimiento a la redacción por permitirme realizar

la cobertura presencial de este hecho histórico que quedará grabado para siempre

en la memoria de nuestra comunidad.